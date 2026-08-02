Afrique du Nord: La Tunisie invite les entreprises turques à investir dans son économie

L'ambassadeur de Tunisie à Ankara, Ahmed Ben Sghir, a appelé les entreprises turques à investir en Tunisie, mettant en avant les opportunités offertes par le pays lors du Forum tuniso-turc de coopération et de développement de l'investissement, organisé du 29 au 31 juillet à Istanbul.

Selon un communiqué, le diplomate a souligné que ce forum constitue une plateforme destinée à renforcer les contacts entre les opérateurs économiques des deux pays, à explorer de nouvelles perspectives de partenariat et à développer les relations économiques bilatérales.

Il a présenté les incitations accordées aux investisseurs étrangers, insistant sur la position géographique stratégique de la Tunisie, présentée comme une porte d'entrée vers les marchés africains et un trait d'union entre l'Orient, l'Europe et l'Afrique, ainsi que sur la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Le forum a réuni le vice-ministre turc du Commerce, Mahmud Gürcan, l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, les responsables de la Chambre tuniso-turque de commerce et d'industrie ainsi que de la plateforme d'affaires tuniso-turque, en présence de représentants des principales organisations économiques turques.

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La délégation tunisienne comprenait des représentants de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (FIPA), de la Banque centrale de Tunisie et une trentaine d'opérateurs économiques actifs dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des technologies, de l'agroalimentaire, du textile, de la logistique et des services.

En marge du forum, l'ambassadeur tunisien a effectué plusieurs visites auprès de groupes d'investissement turcs opérant notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et des technologies afin d'examiner les perspectives de réalisation de projets en Tunisie.

Il a également accordé un entretien à la Radio-Télévision turque (TRT), consacré aux relations de coopération entre les deux pays et à leurs perspectives de développement, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Turquie.