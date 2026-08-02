Tunisie: Tabarka lance une vaste campagne de propreté face à l'afflux des estivants

Les municipalités de Tabarka et d'Aïn Essobh-Nadhour ont lancé, samedi, une vaste campagne de propreté couvrant plusieurs rues, les plages et les principales entrées de la ville.

Cette campagne intervient alors que la zone touristique de Tabarka-Aïn Draham connaît une forte affluence de vacanciers durant la saison estivale.

Le secrétaire général de la municipalité de Tabarka, Farid Riabi, a indiqué à l'Agence TAP que les moyens humains et matériels des deux municipalités ne permettent plus de suivre le rythme de production des déchets générés par les estivants, les cafés, les restaurants et les établissements hôteliers.

Il a souligné la nécessité d'assurer un ramassage et une évacuation rapides des déchets vers les sites prévus à cet effet afin d'éviter leur décomposition ou les risques d'incendie.

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Il a ajouté que des bénévoles originaires de la région ainsi que des estivants ont pris part à cette campagne en appui aux services municipaux.

De leur côté, plusieurs estivants ont déploré l'absence de sanitaires sur les plages de Tabarka ainsi que le manque d'un programme quotidien de nettoyage des plages et des quartiers accueillant des locations saisonnières.

Ils ont également dénoncé le niveau élevé des loyers et appelé à l'installation de sanitaires permettant aux baigneurs de se doucher, afin de limiter le recours aux bouteilles en plastique, souvent abandonnées sur les plages et le long de la route touristique.