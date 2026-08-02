Tunisie: Un travail considérable attend Mohamed Azaïez - Le CAB renoue avec le cuir

Les Cabistes sont entrés dans une nouvelle phase de la préparation d'avant-saison, celle de la maîtrise du ballon.

Il était temps pour faire l'ébauche d'un onze compétitif. La meilleure façon d'y parvenir est de disputer des matches amicaux. Le premier de la série a été joué, récemment, contre la JSO à Ain Draham, lieu du stage des Bizertins. La rencontre s'est déroulée en trois mi-temps de 30 minutes chacune, ce qui a permis aux deux entraîneurs d'effectuer un large turn-over et donc de faire participer un maximum de joueurs.

Au CAB, il manquait Aziz Guessmi et la nouvelle recrue Bilel Mejri. Le score de 3-1 en faveur des Omraniens, oeuvres de Haroun Kouki (3'), O. Belhadj (12') et Chiheb Zoghlami (35') contre un but de Amine Allala (22') ne doit, en aucun cas, être considéré comme un instrument de mesure de la valeur intrinsèque des deux équipes, notamment en ce qui concerne le CAB.

Objectif cohésion

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En effet, l'équipe cabiste est en cours de reconstruction après les nombreux départs d'intersaison. On pense particulièrement aux étrangers qui constituaient la colonne vertébrale des « Jaune et Noir ». Il va de soi qu'il va falloir patienter encore quelque temps pour voir le CAB prendre forme et par là-même des couleurs.

C'est dans cette optique que s'inscrit le difficile travail de reconstruction du staff technique. Il serait hasardeux et pas sérieux du tout, à ce stade de la préparation, d'émettre des critiques. L'objectif de ce match amical était tout simplement de « renouer avec le ballon » après la remise à niveau sur le plan physique et athlétique.

Aussi, il s'agissait de tester les aptitudes à pouvoir s'adapter à la formule de jeu préconisée par le staff technique. « Ce stage d'une semaine aidera à consolider la cohésion de l'effectif, condition nécessaire à la mise en place des automatismes et à leur assimilation. Nous n'en sommes qu'au début du travail », martèle Mohamed Azaïez. Bâtir de nouveau une équipe compétitive n'est pas, tout compte fait, une mince affaire!