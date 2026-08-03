Angola: Le GGPN crée un réseau de startups pour massifier l'accès à Internet grâce à ANGOSAT-2

Luanda — Le Bureau national de gestion des programmes (GGPN) met en place un réseau d'entreprises technologiques afin de vulgariser l'accès à Internet grâce à ANGOSAT-2 et à la nouvelle technologie « TV White Space ».

L'initiative vise à étendre la couverture Internet à d'autres régions du pays, avec le soutien de jeunes entrepreneurs, selon la coordinatrice des startups, Hermeliana Soares.

D'après cette responsable, qui s'adressait à la presse vendredi à Luanda lors d'une réunion de travail avec les startups du projet Conecta Angola, plus de 60 startups sont déjà enregistrées.

Elle a expliqué que les provinces de Luanda, Malanje, Huambo, Uíge et Bengo figurent parmi les plus avantagées par le déploiement du signal dans les communautés.

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La responsable a souligné que le modèle prévoit également des points de connexion dans les universités d'Uíge, Huíla, Namibe et Luanda, avec pour objectif de couvrir 21 provinces du pays.

Elle a précisé que, pour être éligibles, les entreprises doivent posséder une licence multiservices délivrée par l'INACOM et des techniciens qualifiés en télécommunications.

Hermeliana Soares a indiqué que le GGPN garantira une formation continue afin de partager les connaissances et d'assurer un support technique pour la configuration des modems.

« Le GGPN est déterminé à collaborer avec les startups sur l'ensemble du territoire national, sous réserve de leur éligibilité », a-t-elle assuré.

Elle a ajouté que ce nouveau pari technologique, combiné à la capacité spatiale de l'ANGOSAT-2 et de TV White Space», permettra, dans un rayon de couverture de 10 kilomètres par point, extensible grâce à des antennes relais, d'étendre la couverture à davantage de municipalités et de communes.

Hermeliana Soares a également souligné que certaines des entreprises émergentes actuelles sont nées précisément des formations dispensées lors de l'ANGOTIC et qu'elles associeront leurs compétences actuelles à cette nouvelle technologie.

Le projet dispose d'un site web officiel, Conecta Angola Comercial, pour les nouvelles inscriptions et d'un stock de kits régulièrement renouvelé afin de répondre à la demande.

Actuellement en phase pilote, avec une consolidation prévue pour octobre prochain, le programme Conecta Angola Comercial vise à pallier le faible taux de connectivité du pays, toujours inférieur à 50 %, en se concentrant sur l'inclusion numérique des zones les plus reculées.

Promu par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), par l'intermédiaire du GGPEN et de ses partenaires, Conecta Angola Comercial utilise les capacités de l'ANGOSAT-2 pour fournir un accès internet de qualité aux entreprises, aux institutions et aux communautés sur l'ensemble du territoire national.