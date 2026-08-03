Angola: Le Chef de l'Etat salue le courage de Julius Nyerere

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a salué, ce samedi à Luanda, le courage de l'ancien président tanzanien, Julius Nyerere, qui a ouvert les portes de son pays aux mouvements de libération d'Afrique australe, durant une période marquée par le régime d'apartheid.

S'exprimant lors de l'inauguration de l'hôpital général des brûlés Julius Nyerere, le Chef de l'État a estimé que l'indépendance des pays de la région devait beaucoup à la détermination de l'ancien homme d'État tanzanien, qui a fait de la Tanzanie un important espace de soutien à la lutte de libération africaine.

« Si nous sommes aujourd'hui des pays indépendants, nous devons reconnaître que c'est grâce surtout au courage du président Julius Nyerere », a déclaré João Lourenço, rappelant la décision de la Tanzanie d'accueillir les mouvements de libération, malgré les représailles du régime d'apartheid.

Selon le Président de la République, les mouvements de libération ont trouvé en Tanzanie refuge et les conditions nécessaires à leur organisation, ainsi qu'un espace pour mener la lutte, former des cadres militaires et civils et préparer le terrain qui a permis l'accession à l'indépendance.

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João Lourenço a souligné le courage dont a fait preuve Nyerere à cette époque, transformant son pays en tout premier État africain d'Afrique australe à s'opposer au contexte politique dominé par l'apartheid et à accueillir les mouvements de libération.

Ainsi, pour le Chef de l'État, l'hommage rendu à Julius Nyerere n'est pas trop tardif, même si certains pays soutenus par l'ancien président tanzanien ont déjà célébré le 50e anniversaire de leur indépendance.

« Il n'est pas trop tard car, heureusement, nous avons encore le privilège de rendre cet hommage en présence de Mme Maria Nyerere, veuve de l'homme honoré », a déclaré João Lourenço, faisant référence à la présence de la famille de l'ancien homme d'État à la cérémonie.

L'hommage a également été rendu en présence de la Présidente tanzanienne actuelle, Samia Suluhu Hassan, un fait qui, selon João Lourenço, confère une signification particulière à la reconnaissance accordée par l'Angola à la mémoire de l'ancien dirigeant tanzanien.

« Nous sommes convaincus que ces installations honorent la mémoire du président Julius Nyerere de la manière la plus digne », a déclaré le chef de l'État, justifiant ainsi le choix de ce nouvel hôpital pour perpétuer le nom de l'une des figures historiques de la libération africaine.

La cérémonie a donc réuni la famille de Julius Nyerere et les dirigeants tanzaniens actuels, à un moment que João Lourenço a jugé opportun pour assister à l'hommage rendu par l'Angola à l'ancien président de Tanzanie.

L'hôpital général des brûlés Président Julius Nyerere a été inauguré ce samedi dans la ville-dortoir de Kilamba, Luanda, par le Président João Lourenço, en présence de la Présidente Samia Suluhu Hassan.

Il deviendra un centre de référence pour le traitement des brûlures graves et des plaies complexes.

La cérémonie d'inauguration a été marquée par la projection d'une vidéo sur la nouvelle unité hospitalière et d'une autre consacrée à la vie et à l'oeuvre de l'ancien homme d'État tanzanien.

Le programme s'est poursuivi par la traditionnelle coupure du ruban par le Président João Lourenço, officialisant ainsi le début des activités de l'unité, suivie par une visite des différents services de l'hôpital.

À l'issue de la visite, le Président de la République a offert à Maria Nyerere, veuve de Julius Nyerere, une maquette du nouvel hôpital et un portrait de l'ancien président de Tanzanie, en hommage à sa mémoire.

Avec ses 252 lits, ses six salles d'opération, ses 66 lits de soins intensifs pour adultes, enfants et nouveau-nés, ses 85 postes d'hémodialyse et ses trois caissons hyperbares, cette nouvelle unité représente l'un des investissements majeurs du Gouvernement dans la modernisation des soins médicaux spécialisés.

L'unité, qui rejoint l'hôpital des brûlés Neves Bendinha, dispose également d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) 3 Tesla, d'un scanner 128 barrettes, d'un système d'angiographie numérique, de services de physiothérapie et de réadaptation, d'un service de néonatologie, d'un laboratoire central et d'autres équipements conçus pour traiter les cas les plus complexes.

L'ouverture de cette unité constitue une nouvelle étape dans le renforcement des capacités nationales en matière de soins spécialisés et dans la réduction progressive des évacuations sanitaires à l'étranger.

L'hôpital Julius Nyerere fait partie d'un réseau de nouveaux établissements hospitaliers construits ou modernisés sous la présidence de João Lourenço, un processus qui a touché différentes provinces et spécialités médicales.

Parmi les principaux établissements inaugurés durant cette période figurent le complexe hospitalier Cardinal Dom Alexandre do Nascimento pour les maladies cardio-pulmonaires et l'Institut d'hématologie pédiatrique Dr. Victória do Espírito Santo.

La liste comprend également les hôpitaux généraux de Cabinda, Bengo, Viana, Cacuaco, Cunene, Cuanza-Norte et Cuanza-Sul, ainsi que le complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé ».

Le renforcement du réseau se poursuit grâce à des projets en cours, notamment l'hôpital Américo Boavida, l'hôpital universitaire de Luanda, l'Institut d'anatomie et de médecine légale, l'Institut ophtalmologique de Luanda et l'hôpital général Mbanza Kongo.

Cet engagement comprend également la formation de professionnels, jugée essentielle pour assurer le fonctionnement d'unités dotées d'un haut niveau de spécialisation et de technologie.