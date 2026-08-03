Angola: Le nouvel hôpital des brûlés élève des soins spécialisés - Ministre

Luanda — L'hôpital général pour grands brûlés Président Julius Nyerere place l'Angola à un niveau supérieur de soins spécialisés, a déclaré samedi, à Luanda, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, soulignant la technologie de pointe utilisée dans le traitement des brûlures.

« Bien plus qu'une simple nouvelle infrastructure, cet hôpital témoigne de la confiance et de la capacité de l'Angola à prendre soin de ses citoyens et des populations au-delà de ses frontières avec excellence, innovation et humanisme », a affirmé la gouvernante lors de la cérémonie d'inauguration, dirigée par le chef de l'État, João Lourenço.

Sílvia Lutucuta a qualifié ce nouvel hôpital, un investissement de plus de 155 millions de reais, d'étape historique pour le Système unifié de santé (SUS), car il allie infrastructures modernes, technologies de pointe, équipements spécialisés et équipes multidisciplinaires qualifiées.

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Elle a dit que cette unité renforce les capacités nationales en matière de prévention, de traitement, de chirurgie plastique et reconstructive, de réadaptation et de formation spécialisée dans la prise en charge des brûlés, et qu'elle a le potentiel de positionner l'Angola comme une référence régionale pour la prestation de soins hautement différenciés.

Il a indiqué que, conçu comme une unité nationale de référence, l'Hôpital général des brûlés Président Julius Nyerere dispose de 252 lits, dont 66 sont dédiés aux soins intensifs pour adultes, enfants et nouveau-nés.

Il intègre des services de pointe dans les domaines du traitement des brûlures, des plaies complexes, de la chirurgie plastique, reconstructive et régénérative, des soins intensifs, des méthodes de diagnostic modernes et de la réadaptation.

Parmi les ressources innovantes, la ministre a souligné les techniques de médecine régénérative, telles que la thérapie laser, l'ozonothérapie et l'utilisation du plasma riche en plaquettes, qui favorisent la régénération tissulaire et contribuent à une convalescence plus rapide.

Pour la première fois en Angola, selon Sílvia Lutucuta, une unité hospitalière dispose de chambres spécialement conçues pour les brûlés, équipées de systèmes de contrôle de la température.

L'hôpital dispose également d'un centre chirurgical moderne équipé pour la chirurgie plastique, reconstructive, régénérative, la microchirurgie et l'hydro-chirurgie, permettant ainsi d'améliorer la fonctionnalité, l'autonomie et la qualité de vie des patients.

Autre atout majeur, selon la direction : l'intégration de trois caissons hyperbares qui renforcent la capacité de traitement des brûlures étendues, des plaies complexes et autres pathologies difficiles à soigner.

Elle a souligné que la prise en charge des patients se poursuit en phase de convalescence grâce aux services de médecine physique et de réadaptation, comprenant des espaces dédiés à la physiothérapie, à l'hydrothérapie et une piscine thérapeutique.

Silvia Lutucuta a précisé que l'unité démarre son activité avec 1 012 professionnels, dont des médecins, des infirmiers, des techniciens de diagnostic et de thérapie, du personnel administratif et du personnel de soutien hospitalier, un effectif qui augmentera progressivement.

Elle a insisté sur le fait que l'hôpital disposera également d'un important volet formation, recherche et innovation, visant à qualifier les professionnels de santé, à produire des connaissances et à renforcer le système national de santé.

Concernant la gestion, lA ministre a déclaré que l'unité sera alignée sur les nouveaux modèles de financement de la santé, en plus du budget général de l'Etat, afin de garantir sa pérennité.