Angola: La famille de Julius Nyerere remercie l'Angola pour l'hommage

Luanda — La famille de l'ancien président tanzanien Julius Nyerere a exprimé sa gratitude, ce samedi à Luanda, au Gouvernement angolais pour l'hommage rendu à l'africaniste en donnant son nom au nouvel hôpital général des Brûlés, inauguré le même jour.

Ce geste a été exprimé dans un message lu par son fils, Madaraka Nyerere, au nom de la famille, représentée à la cérémonie d'inauguration par la veuve du père de l'indépendance tanzanienne, Maria Nyerere, ainsi que d'autres membres.

Il a considéré cet hommage comme un moment d'une grande importance pour la famille Nyerere, reflétant l'amitié historique et durable entre l'Angola et la Tanzanie, fondée sur les valeurs de solidarité, de respect mutuel et d'une vision partagée du progrès de l'Afrique.

Selon Madaraka Nyerere, donner le nom de Julius Nyerere à l'hôpital constitue une reconnaissance des idées de l'ancien homme d'État tanzanien et de sa contribution aux mouvements de libération africains.

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« Il croyait en une Afrique unie, où la liberté, la dignité et le développement humain appartiennent à tous », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, pour cette raison, il est tout à fait approprié que son nom soit associé à une institution dédiée à la guérison, à la restauration de l'espoir et au service de l'humanité.

Pour le fils de l'ancien président tanzanien, cet hôpital incarne concrètement les valeurs que l'homme d'État a défendues tout au long de sa vie.

Au nom de la famille Nyerere, Madaraka a remercié le Gouvernement angolais pour cet hommage, ainsi que pour « l'accueil chaleureux, la générosité et l'hospitalité » dont la famille a bénéficié depuis son arrivée à Luanda.

Il a également remercié la Présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, pour sa présence à la cérémonie, expliquant que sa participation témoigne de l'importance que la Tanzanie accorde à son amitié historique avec l'Angola.

« En tant que famille, nous sommes honorés et reconnaissants de votre présence pour célébrer cet événement historique », a-t-il déclaré.

Madaraka Nyerere a également souligné l'importance des hôpitaux en tant qu'institutions dédiées à la préservation de la vie et au soulagement des souffrances humaines.

« Un hôpital est l'une des institutions les plus nobles qu'une nation puisse bâtir. C'est un lieu où la souffrance est soulagée, l'espoir renaît et la vie est préservée », a-t-il ajouté.

Il a également exprimé l'espoir que l'hôpital des brûlés Président Julius Nyerere serve avec distinction plusieurs générations d'Angolais, devienne un centre d'excellence en soins spécialisés et constitue un symbole durable de la compassion, de l'amitié et des aspirations qui unissent les peuples d'Angola et de Tanzanie.

Dans son discours, Madaraka Nyerere a affirmé que la meilleure façon d'honorer ses ancêtres n'est pas seulement de préserver leurs noms et leur mémoire, mais aussi d'assurer la continuité des efforts visant à améliorer la vie des populations.

« Puisse cet hôpital être un lieu d'espoir, de guérison et d'amitié entre les peuples d'Angola et de Tanzanie », a-t-il conclu.

Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie indépendante, est considéré comme l'une des figures majeures du panafricanisme et l'un des principaux dirigeants africains du 20e siècle, ayant joué un rôle déterminant dans le soutien aux mouvements de libération du continent.

Cet hommage, à travers la dénomination d'une unité hospitalière en son honneur, renforce les liens historiques d'amitié et de solidarité entre l'Angola et la Tanzanie.