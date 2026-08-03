Angola: Luanda accueille le gala de l'OAFLAD pour une levée de fonds

Luanda — L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OAFLAD) a organisé un gala de levée de fonds à Luanda vendredi, afin de soutenir la mise en oeuvre de son Plan stratégique 2025-2030 de l'organisation.

Ce dîner de gala, qui s'est tenu dans la Salle du Protocole de la Présidence de la République, dans le cadre des célébrations de la Journée de la Femme Africaine, a réuni des représentants de divers secteurs de la société angolaise et des partenaires de l'organisation.

Cette initiative visait à mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre de projets et d'actions de plaidoyer dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre les violences sexistes et de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes africains.

En accueillant cet événement continental, la Première Dame de la République d'Angola et vice-présidente de l'OAFLAD, Ana Dias Lourenço, a réaffirmé l'engagement de l'Angola envers les valeurs de solidarité et de fraternité africaine, en vue de trouver des solutions durables aux défis du continent.

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Le gala a également permis d'encourager la participation des partenaires et de promouvoir une culture de responsabilité sociale en renforçant le soutien aux programmes de l'OAFLAD, qui contribuent au développement durable des pays africains.

Les actions de l'organisation s'inscrivent dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui privilégie la transformation socio-économique et inclusive du continent, l'intégration régionale, l'éradication de la pauvreté, le développement industriel et la création d'une zone de libre-échange continentale.

À travers ses programmes, l'OAFLAD vise à contribuer au renforcement des communautés africaines, en accordant une attention particulière à la stabilité, à la résilience, à l'inclusion et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

L'événement s'est déroulé le 31 juillet, Journée internationale des femmes africaines, instituée pour reconnaître le rôle des femmes dans le développement et la transformation des sociétés du continent.

La Journée internationale des femmes africaines trouve son origine dans la lutte des femmes à travers le continent pour leur émancipation politique, sociale et économique.

Cette date commémore la première Conférence des femmes africaines, qui s'est tenue en juillet 1962 à Dar es Salaam (alors au Tanganyika, aujourd'hui en Tanzanie).

Cette conférence a réuni des femmes de différents pays et mouvements de libération du continent.

Cette rencontre a abouti à la création de l'Union des femmes africaines, l'une des premières plateformes continentales d'organisation et de mobilisation des femmes africaines.

Ses objectifs étaient liés à la lutte pour l'indépendance, à l'élimination du colonialisme, à la lutte contre l'apartheid et à la défense de la participation des femmes aux processus de décision politique.

L'OAFLAD, créée en 2002, rassemble des premières dames africaines et oeuvre dans des domaines tels que la santé, l'éducation, la lutte contre les violences sexistes et l'autonomisation économique, afin de contribuer au développement durable du continent.