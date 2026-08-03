Angola: Le PR inaugure l'hôpital général Julius Nyerere Burns

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a inauguré samedi à Luanda l'hôpital général Julius Nyerere Burns, un établissement de niveau 3 d'une capacité de 252 lits, dont une soixantaine dédiés aux soins intensifs.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, qui, avec son homologue angolais, a coupé le ruban inaugural, du fait que le nouvel hôpital porte le nom de Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie et figure emblématique du panafricanisme du 20e siècle.

Accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, le chef de l'État a coupé le ruban, marquant ainsi l'ouverture de l'hôpital, situé dans la ville-dortoir de Kilamba, à Luanda.

Après la cérémonie, João Lourenço et Samia Suluhu Hassan, accompagnés de membres de l'Exécutif, dont la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, et d'autres invités, ont visité les principaux services de l'hôpital.

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L'hôpital général des brûlés Julius Nyerere, qui a fusionné avec l'ancien hôpital Neves Bendinha, s'étend sur une superficie d'environ 48 000 mètres carrés, sur un terrain d'environ 9,5 hectares.

L'infrastructure comprend un bâtiment principal de quatre étages et des structures complémentaires dédiées au soutien clinique, technique et administratif, conçues pour assurer le fonctionnement de services spécialisés dans le traitement des brûlés et des cas cliniques très complexes.

Parmi les services proposés figurent des centres chirurgicaux spécialisés, des laboratoires, des services d'imagerie, de la physiothérapie et de la réadaptation, des consultations externes, des services d'hospitalisation pour adultes et enfants, ainsi que des unités dédiées à la chirurgie reconstructive et réparatrice et aux soins de longue durée pour les brûlés.

L'hôpital est également équipé pour fournir des soins hautement spécialisés aux adultes et aux enfants et représente l'un des principaux investissements du gouvernement dans la modernisation et l'expansion du réseau national de santé.

Caissons hyperbares

L'une des principales caractéristiques de cette nouvelle unité hospitalière est l'installation des premiers caissons hyperbares du pays, une technologie utilisée dans le traitement des brûlures graves, des plaies complexes et de certaines pathologies respiratoires.

L'introduction de cet équipement constitue un progrès majeur pour le système national de santé en matière de soins spécialisés et devrait contribuer à réduire le recours aux évacuations sanitaires à l'étranger pour les grands brûlés.

L'Hôpital général des brûlés devrait également renforcer la capacité de réponse du Système unifié de santé aux accidents domestiques, industriels et routiers, notamment dans les cas nécessitant des soins intensifs et une prise en charge multidisciplinaire.

Cette nouvelle unité devrait également jouer un rôle dans la formation et la spécialisation des professionnels de santé dans les domaines du traitement des brûlures, de la chirurgie reconstructive et des soins intensifs.

L'hôpital général des brûlés Julius Nyerere a ouvert ses portes avec environ 1 200 employés, parmi lesquels des médecins spécialistes, des internes, des infirmiers spécialisés, des infirmiers généralistes et des techniciens de diagnostic et de traitement.

À propos de Julius Nyerere

Donner le nom de Julius Nyerere à cette unité hospitalière témoigne des liens historiques d'amitié et de coopération entre l'Angola et la Tanzanie, car cet ancien homme d'État tanzanien a été l'une des figures africaines marquantes de la lutte pour l'indépendance des peuples du continent et de la promotion du panafricanisme.

Julius Kambarage Nyerere a été le premier président de la Tanzanie et l'une des figures de proue du panafricanisme au 20e siècle.

Surnommé « Mwalimu », qui signifie « enseignant » en swahili, il est étroitement lié à la lutte pour l'indépendance du Tanganyika et à la construction de l'État tanzanien.

Nyerere a également joué un rôle prépondérant dans la création de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en 1963, aujourd'hui l'Union africaine, et a milité pour l'union des pays africains et la libération des territoires restés sous domination coloniale ou sous des régimes de minorité blanche.

Sous son leadership, la Tanzanie est devenue un bastion important des mouvements de libération en Afrique australe.