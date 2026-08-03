Angola: La CPLP prolonge son plan de coopération touristique de deux ans

Luanda — La 13e réunion des ministres du Tourisme de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a décidé de prolonger de deux ans la mise en oeuvre du Plan stratégique de coopération touristique 2016-2026 (PECTUR-CPLP).

Selon un communiqué de l'organisation parvenu samedi à l'ANGOP, la rencontre s'est tenue sous le thème « Nature, océan et culture : notre patrimoine touristique dans les pays de la CPLP ».

Au cours de l'événement, l'engagement des États membres dans des actions commémoratives dans le cadre de l'Année internationale du tourisme durable et résilient 2027, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, a également été encouragé.

La réunion ministérielle a également approuvé la création d'un groupe de travail composé de points focaux du tourisme, coordonné par la Présidence de la Réunion des ministres du Tourisme et appuyé par le Secrétariat exécutif de la CPLP, lequel sera chargé de présenter, d'ici novembre, une proposition de plan d'action 2026-2028 et de fixer le début de la révision du PECTUR-CPLP en vigueur.

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Le document précise que les délégués ont approuvé le soutien au développement de l'entrepreneuriat et des micro, petites et moyennes entreprises (PME) liées au tourisme, en accordant une attention particulière à la participation des femmes, des jeunes, des producteurs locaux, des artisans, des acteurs culturels et des communautés.

Ils ont opté pour l'institutionnalisation du Forum des affaires et des investissements au sein du secteur du tourisme de la CPLP, en tant que plateforme de diffusion et de partage d'expériences et d'opportunités d'investissement, de préférence en marge de la Réunion des ministres du Tourisme.

Cette décision, précise le texte, renforcera la coordination entre les ministres du Tourisme de la CPLP au sein des instances internationales et régionales auxquelles ils participent, dès lors que des questions d'intérêt commun sont susceptibles de bénéficier de positions ou d'initiatives concertées.

Elle encouragera également la création et l'approfondissement de partenariats avec les organisations internationales et régionales, les observateurs associés et consultatifs de la CPLP, les établissements d'enseignement et de recherche, les organisations de la société civile et le secteur privé, conformément aux priorités définies par les États membres.

Les Etats membres encourageront également la valorisation intégrée de la nature, de l'océan et de la culture dans l'élaboration des politiques et des produits touristiques et renforceront le partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de durabilité, d'accessibilité, de formation professionnelle, d'innovation, de transformation numérique, de statistiques et de promotion du tourisme.

Parmi les résolutions issues de la réunion figurent également la promotion d'une coordination accrue entre le secteur du tourisme et les secteurs de la culture, de l'environnement, de l'océan, de l'économie, de l'éducation et de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'industrie, des infrastructures et de la sécurité publique, afin de développer des initiatives transversales et d'éviter les doublons.

Parmi les résolutions, l'encouragement de la coordination entre les politiques du tourisme, des transports et de la mobilité est particulièrement mis en avant, afin d'améliorer progressivement la connectivité aérienne, maritime et terrestre et de faciliter les déplacements entre les États membres.

En outre, la promotion et la création d'itinéraires touristiques thématiques et intégrés, tant à l'intérieur qu'entre les États membres, sont soulignées, en vue de consolider l'identité de la Communauté.

La déclaration précise que les États membres devraient promouvoir la mise en place de mécanismes de facilitation du tourisme pour une amélioration significative de l'environnement des affaires et, par conséquent, de la compétitivité des destinations du CPLP.