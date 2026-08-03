Angola: Le parc national de Bicuar accueille à nouveau des girafes

Lubango ( — Le parc national de Bicuar, dans la province de Huíla, a accueilli jeudi 12 girafes réintroduites par le ministère de l'Environnement, par l'intermédiaire de l'Institut national de la biodiversité et des aires de conservation (INBAC).

Cette espèce était considérée comme éteinte dans cette réserve naturelle de Huíla depuis plus de 20 ans, tout comme les lions, qui y avaient également été réintroduits il y a deux ans.

Le nouveau groupe est composé de huit femelles et quatre mâles en âge de se reproduire, originaires de la République de Namibie.

Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour la conservation des girafes (2026-2031) et du programme du Gouvernement angolais pour la réintroduction d'espèces dans les parcs nationaux.

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Dans une déclaration vendredi à l'ANGOP, la directrice du Bureau provincial de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires de Huíla, Tânia Dias dos Santos, a indiqué que les girafes avaient été réintroduites avec un système de suivi.

Elle a expliqué que ce suivi consiste à utiliser des bracelets équipés de dispositifs GPS pour suivre leur adaptation, leur sécurité et les enjeux écologiques, permettant ainsi à l'équipe technique de suivre leurs déplacements et de détecter toute menace dans leur nouvel habitat.

Selon la directrice, cette réintroduction marque le début d'un processus de réintroduction d'espèces disparues de la réserve, offrant des perspectives pour le tourisme, la recherche locale et l'adaptation de tous.

« C'est une opportunité d'améliorer l'écosystème local et de dynamiser le tourisme. Nous espérons qu'ils s'adapteront à leur nouvel habitat, offriront des possibilités de recherche future et se reproduiront pour peupler davantage le parc », a-t-elle souligné.

Il a été rapporté que l'INBAC (Institut national pour la conservation de la biodiversité) a supervisé l'ensemble du processus, de la planification et de la capture des animaux en Namibie à leur réintroduction dans le parc national de Bicuar, le transport ayant été assuré par des techniciens de l'Institut des services vétérinaires, avec le soutien du Gouvernorat de Huíla.

Citant l'INBAC, Tânia dos Santos a souligné que le programme s'étend également au Parc national de Quiçama (Luanda) et au Parc naturel et régional de Chimalavera (Benguela).

Elle a ajouté que, grâce à cette action, le ministère de tutelle contribue aux indicateurs du Plan national de développement (PND) relatifs à la gestion des parcs nationaux et à la réintroduction d'espèces, réaffirmant ainsi l'engagement du pays en faveur de la préservation de la biodiversité.

Le Parc national de Bicuar, situé dans le sud-ouest du pays, sur le plateau de Huíla, a été créé en 1938 comme réserve de chasse, puis transformé en parc national en 1964. Son relief est dominé par des collines sableuses et une végétation arbustive, avec un climat tropical semi-aride.

La réserve se trouve à 165 kilomètres de la ville de Lubango, sur une superficie de 7 900 kilomètres carrés, et s'étend sur les territoires des municipalités de Quipungo, Matala, Chibia et Gambos (sans compter les nouvelles municipalités).

Le parc, géré par le ministère de l'Environnement, abrite des animaux tels que des éléphants, des lions, des antilopes noires, des buffles, des hyènes, des lycaons, des aigrettes, des cerfs, une grande variété d'oiseaux et une flore florissante. Aucune production de charbon de bois ni de bois n'y est pratiquée.

Parmi les espèces disparues figurent le zèbre, le buffle, l'autruche, l'impala et la gazelle.