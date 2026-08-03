Afrique de l'Est: Tanzanie remercie l'hommage rendu à Julius Nyerere

Luanda — La Présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a remercié samedi à Luanda le Chef d'État angolais, João Lourenço, pour sa décision de baptiser l'hôpital général des brûlés, inauguré le jour même dans la municipalité de Kilamba, du nom de l'ancien président tanzanien Julius Nyerere.

S'adressant à la presse à l'issue de la cérémonie d'inauguration, Samia Suluhu Hassan a salué cet hommage, le qualifiant de reconnaissance de l'héritage de Julius Nyerere dans la lutte pour la libération de l'Afrique et de symbole des liens historiques d'amitié, de solidarité et de fraternité entre l'Angola et la Tanzanie.

« Je remercie une fois de plus le Président João Lourenço, car aujourd'hui, un rêve que nous caressions depuis longtemps est devenu réalité », a déclaré la Cheffe de l'État tanzanienne, qui assistait à la cérémonie accompagnée de membres de la famille de Julius Nyerere, notamment sa veuve, Maria Nyerere, un fils et ses petits-enfants.

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La Présidente de la Tanzanie a également souligné l'invitation faite par João Lourenço à la famille de l'ancien homme d'État à assister à l'inauguration, un geste qu'elle a perçu comme une marque de respect pour l'héritage de Nyerere et l'amitié historique entre les deux pays.

Lors de sa visite aux installations, Samia Suluhu Hassan a parcouru les différents services de l'hôpital et a estimé que l'infrastructure méritait de porter le nom de Julius Nyerere, compte tenu de l'envergure et de l'importance des services qu'elle offrira.

La dirigeante tanzanienne a lié cet hommage à l'héritage d'autres leaders africains ayant joué un rôle déterminant dans la lutte pour la libération du continent, parmi lesquels le premier président de l'Angola, António Agostinho Neto.

« Nous sommes très heureux de cet hommage et du fait que cet hôpital porte le nom de Julius Nyerere », a-t-elle souligné.

Coopération dans le domaine de la santé

Par ailleurs, Samia Suluhu Hassan a félicité João Lourenço pour les investissements réalisés dans le secteur de la santé et a exprimé l'intérêt de la Tanzanie pour un renforcement de la coopération avec l'Angola dans ce domaine.

La femme politique a proposé un échange d'équipes médicales entre les deux pays : des spécialistes tanzaniens se rendraient à l'hôpital général des brûlés Julius Nyerere, tandis que des équipes angolaises interviendraient dans les hôpitaux et centres de santé tanzaniens.

« Nous devrions envoyer des équipes tanzaniennes visiter cet hôpital, et des équipes angolaises visiter les hôpitaux et autres centres de santé en Tanzanie », a-t-elle souligné.

Elle a également évoqué la nécessité d'une coopération plus étroite entre les hôpitaux et les universités des deux pays, afin de favoriser l'échange d'expériences, de connaissances et de technologies dans le domaine de la santé.

Samia Suluhu Hassan a indiqué que la Tanzanie avait réalisé des progrès dans le traitement des maladies cardiovasculaires, notamment en chirurgie cardiaque, ainsi que dans d'autres spécialités médicales, et a estimé que ces compétences pouvaient être partagées dans le cadre d'une coopération bilatérale.

Selon la Présidente tanzanienne, l'échange de connaissances et le renforcement des capacités nationales permettraient aux deux pays de consolider leur souveraineté sanitaire et de réduire les coûts liés à l'évacuation sanitaire des patients vers l'étranger.

La Tanzanie sollicite le soutien de l'Angola

À cette même occasion, Samia Suluhu Hassan a sollicité le soutien de l'Angola pour le rôle de chef de file que joue la Tanzanie dans le domaine de la santé maternelle et infantile en Afrique.

La Présidente tanzanienne a demandé au Chef d'État angolais, João Lourenço, et à la Première dame, Ana Dias Lourenço, d'appuyer les initiatives tanzaniennes dans ce domaine, dans le cadre des efforts continentaux visant à améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile.

« Je souhaite saisir cette occasion pour demander au Président João Lourenço, ainsi qu'à la Première dame Ana Dias Lourenço, de soutenir mon action dans cette entreprise », a-t-elle déclaré.

L'hôpital général des brûlés Julius Nyerere, situé dans la municipalité de Kilamba à Luanda, est une unité spécialisée dans le traitement des brûlures et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement angolais pour renforcer les capacités de réponse du Service national de santé.

AFL/ART/SB