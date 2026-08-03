Angola: FAF garante ter liquidado dívida com Pedro Gonçalves

31 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — A Federação Angolana de Futebol (FAF) garante ter liquidado toda a dívida com antigo seleccionador nacional, Pedro Gonçalves, procedimento que contraria à decisão da Câmara do Estatuto dos Jogadores da FIFA que a condena ao pagamento de toda a quantia.

Segundo um comunicado da FAF, divulgado esta sexta-feira, o órgão reitor do futebol angolano informou que o contrato de Pedro Gonçalves, celebrado no dia 6 de Fevereiro de 2024, findou em Outubro de 2025, data em que cessou consequentemente a prestação da sua actividade na qualidade de seleccionador nacional.

Especificou que o vínculo era de termo resolutivo incerto, dependendo da prestação dos Palancas Negras na campanha de qualificação ao Campeonato do Mundo 2026

A Federação, de acordo com a fonte, afirmou ter pago todas as prestações remuneratórias devidas, após fim do vínculo contratual, incluindo montantes financeiros respectivos à indemnização a prestações repartidas.

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De acordo com a nota, a FAF foi notificada a 6 de Maio de 2026, da decisão proferida pela Câmara de Estatuto dos Jogadores, através da qual foi condenada ao pagamento de 60 806,99 dólares (cerca de 55 820 816,82 kwanzas), a título de remuneração vencida e não paga.

Reza ainda a adição correspondentes aos juros de mora, bem como a quantia de 125.161,29 dólares (cerca de 114 898 064,22 kwanzas), a título de indemnização, igualmente acrescida de juros de mora integralmente liquidado e transferido para a conta bancária indicada.

A FAF considera que esse montante foi integralmente liquidado a título de remuneração, e limitou-se a informar a FIFA de que as obrigações pecuniárias em causa se encontravam totalmente cumpridas, conforme comprovam os pagamentos efectuados para a conta bancária indicada pelo próprio treinador.

A primeira operação, no valor de 89.780.990,66 kwanzas, foi realizada a 17 de Março de 2026, às 12 horas, e a outra , com o valor de 39.425.208,84 kwanzas, realizada a 15 de Dezembro de 2025.

O documento acrescenta que a Federação Angolana de Futebol continuará a cooperar integralmente com o organismo que tutela o futebol mundial e prestará toda a informação que se revele necessária, assim que existir uma decisão oficial, evitando, deste modo, qualquer especulação susceptível de induzir a opinião pública e erro. IN/WR

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