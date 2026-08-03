Tunisie: Tensions Italie-Espagne - Quel impact pour les Tunisiens titulaires d'un visa Schengen ?

1 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I.

Les Tunisiens détenteurs d'un visa Schengen valide ne sont pas concernés par une suspension de leur document de voyage à la suite des tensions diplomatiques entre l'Italie et l'Espagne.

Toutefois, les voyageurs non européens arrivant d'Espagne vers l'Italie pourraient être soumis à des contrôles supplémentaires aux frontières italiennes.

La décision italienne intervient dans un contexte de tensions liées à la crise migratoire déclenchée par l'arrivée massive de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, située au nord du Maroc. Rome a critiqué la politique migratoire du gouvernement espagnol et annoncé le renforcement temporaire des contrôles aux frontières maritimes et aériennes avec l'Espagne.

Ces contrôles concernent principalement les ressortissants de pays tiers arrivant depuis l'Espagne. Ils ne signifient toutefois pas une fermeture générale de l'espace Schengen ni une remise en cause automatique des visas déjà délivrés.

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Les visas Schengen délivrés aux Tunisiens restent valables

Pour les ressortissants tunisiens, un visa Schengen délivré par l'Espagne ou par un autre État membre demeure valable pendant sa période de validité. La décision italienne ne prévoit pas l'annulation des visas espagnols et ne prive pas leurs détenteurs du droit de voyager dans l'espace Schengen.

Un Tunisien muni d'un visa Schengen valide peut donc continuer à se déplacer dans les pays membres, sous réserve de respecter les conditions habituelles liées au séjour : durée autorisée, justificatifs de voyage et respect de la réglementation en vigueur.

La principale conséquence pour les voyageurs tunisiens pourrait concerner ceux qui se rendent en Italie après un séjour en Espagne. Les autorités italiennes peuvent procéder à des vérifications renforcées concernant les ressortissants non européens arrivant depuis le territoire espagnol.

Les voyageurs disposant d'un visa valide et de documents conformes devraient toutefois pouvoir poursuivre leur voyage après les contrôles nécessaires.

Une mesure liée au contexte migratoire européen

La controverse entre Rome et Madrid intervient après l'arrivée de dizaines de milliers de migrants à Ceuta, une enclave espagnole située en Afrique du Nord. L'épisode a ravivé les débats au sein de l'Union européenne sur la gestion des frontières extérieures et la politique migratoire.

L'Espagne reste membre de l'espace Schengen et aucune décision européenne n'a annoncé une exclusion du pays de la zone de libre circulation.

Pour les voyageurs tunisiens, la situation actuelle implique donc principalement une vigilance accrue lors des déplacements passant par l'Espagne vers l'Italie, mais ne remet pas en cause la validité des visas Schengen déjà obtenus.

 

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