Tunisie: Eau embouteillée - Les rayons devraient retrouver leur rythme normal dans les prochains jours

L'approvisionnement du marché tunisien en eau embouteillée connaît une amélioration progressive, avec un retour à la normale attendu dans les prochains jours, après les perturbations enregistrées récemment en raison des coupures d'électricité ayant affecté certaines unités de production.

Pas d'augmentation de prix

Dans ce cadre, le président de la Chambre syndicale des producteurs de boissons gazeuses, Lassâad Mzah, a indiqué que l'ensemble des unités ont désormais repris leur rythme de production habituel, après une interruption temporaire pour certaines d'entre elles à la suite de dommages causés aux équipements par les coupures électriques.

Selon lui, le marché devrait retrouver un approvisionnement normal dès le début de la semaine prochaine, à condition que le réseau électrique demeure stable et que la consommation soit rationalisée.

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Il a expliqué que le stock stratégique d'eau embouteillée est généralement écoulé durant le mois d'août, période durant laquelle la production quotidienne vise essentiellement à répondre à la demande, sans permettre la constitution de stocks supplémentaires importants.

Lassâad Mzah a assuré que les unités de production fonctionnent actuellement à pleine capacité, appelant à éviter la répétition des coupures d'électricité qui perturbent l'activité industrielle. Il a également souligné que les producteurs n'ont pas augmenté les prix de l'eau embouteillée malgré la hausse des coûts de production et du prix des matières premières, notamment le plastique.

Aucune pénurie de plastique destiné à l'embouteillage n'a été enregistrée, a-t-il précisé, tout en reconnaissant une possible baisse des stocks de cette matière dans certaines unités, sans impact sur les niveaux actuels de production.

Une amélioration de l'offre dans les grandes surfaces

De son côté, le président de la Chambre syndicale des grandes surfaces, Hédi Baccour, a confirmé une amélioration de l'offre en eau embouteillée dans les points de vente, estimant qu'un rééquilibrage entre l'offre et la demande a commencé à se dessiner.

Il a toutefois appelé à renforcer davantage l'approvisionnement des autres circuits de distribution afin de réduire la pression exercée sur les grandes surfaces, qui connaissent une forte demande durant cette période.

Hédi Baccour a également tablé sur un retour du rythme normal de production, de stockage, de distribution et de consommation dans un délai de deux à trois jours, après l'achèvement des opérations de maintenance réalisées par certaines petites unités de production dont les équipements avaient été endommagés par les variations de pression électrique et les coupures répétées survenues durant la dernière vague de chaleur.

Le responsable a par ailleurs rappelé que les grandes surfaces ne disposent généralement pas de stocks importants d'eau embouteillée dans leurs entrepôts, celle-ci étant distribuée directement par les producteurs aux points de vente.