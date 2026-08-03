Tunisie: Affaire de 'Henchir Enfidha' - La justice ordonne la libération de tous les détenus

La chambre compétente du tribunal de première instance de Sousse 1 a ordonné, vendredi 31 juillet 2026, la remise en liberté de l'ensemble des personnes détenues dans le cadre de l'affaire connue sous le nom de "Henchir Enfidha".

Cette décision est intervenue à la suite des demandes de mise en liberté présentées par l'équipe de défense, a indiqué une source judiciaire au correspondant de Diwan FM dans la région.

Selon la même source, la décision concerne tous les détenus impliqués dans cette affaire. Les poursuites judiciaires restent toutefois maintenues et les investigations ainsi que les autres procédures se poursuivront conformément aux dispositions de la loi.

Pour rappel, des proches des personnes détenues dans cette affaire avaient organisé, jeudi dernier, un mouvement de protestation au cours duquel ils avaient bloqué une route et incendié des pneus. Les manifestants avaient appelé le président de la République à intervenir afin d'accélérer le règlement de l'affaire dite de "Henchir Enfidha".