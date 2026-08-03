Afrique du Nord: Inès Elbini nommée secrétaire régionale de la SONA pour l'Afrique du Nord

L'Institut Pasteur de Tunis a annoncé, dans un communiqué, la nomination de la professeure assistante en physiologie animale, Inès Elbini, au poste de secrétaire régionale pour l'Afrique du Nord au sein de la Société africaine des neurosciences (SONA).

Chercheuse au sein du laboratoire de toxicologie et des biomolécules thérapeutiques et diagnostiques de l'Institut Pasteur de Tunis, Inès Elbini concentre ses travaux sur les mécanismes du vieillissement et les maladies neurologiques, notamment la maladie de Parkinson. Ses recherches portent également sur les mécanismes de neuroprotection et l'exploration du potentiel thérapeutique de biomolécules extraites de venins animaux.

L'Institut Pasteur de Tunis souligne que la chercheuse a contribué, à travers ses travaux scientifiques, à la formation de jeunes chercheurs, au renforcement de la coopération internationale, à la promotion de l'éthique de la recherche scientifique et au développement des compétences dans le domaine des neurosciences, contribuant ainsi à renforcer la présence de la recherche scientifique africaine sur la scène internationale.