Tunisie: Récolte céréalière - Plus de 10,7 millions de quintaux collectés

La campagne de récolte des céréales en Tunisie touche à sa fin, avec un taux d'avancement de 98 % à la fin de cette semaine.

Plus de 10,752 millions de quintaux de céréales ont été collectés, sur une récolte estimée par le ministère de l'Agriculture à plus de 20 millions de quintaux.

Les quantités collectées devraient contribuer à réduire le coût des importations et, notamment, à améliorer la situation de la balance commerciale alimentaire.

Selon l'Office des céréales, les volumes de blé dur collectés devraient permettre à la Tunisie de couvrir ses besoins en cette denrée stratégique jusqu'à janvier 2027. Cette situation devrait contribuer à réduire les coûts d'importation, d'autant que le prix d'une tonne de blé dur s'élève à environ 350 dollars.

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Les quantités de blé tendre collectées sont, quant à elles, passées de 600.000 quintaux lors de la campagne précédente à 1,1 million de quintaux cette année. Cette hausse devrait offrir une marge de manoeuvre importante pour assurer l'approvisionnement du marché national, sachant que la Tunisie consomme en moyenne 100.000 tonnes de blé tendre par mois.

La consommation annuelle de céréales en Tunisie est estimée à environ 30 millions de quintaux. Une part importante du blé tendre est importée afin d'être transformée en farine, principalement destinée à la fabrication du pain.

Le budget économique de la Tunisie avait initialement tablé sur une récolte céréalière de l'ordre de 19 millions de quintaux pour la campagne 2025-2026. Une actualisation des estimations du ministère de l'Agriculture a toutefois porté ce volume à plus de 20 millions de quintaux.

Ces dernières années, la Tunisie a été confrontée à une importante sécheresse, qui a fortement affecté les récoltes céréalières. La situation a commencé à s'améliorer à partir de la campagne 2024-2025, qui a enregistré une récolte relativement satisfaisante, estimée à environ 20 millions de quintaux.