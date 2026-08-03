Tunisie-Chine - Vers le renforcement de la coopération universitaire dans le domaine agricole

Les perspectives de coopération entre les universités chinoises spécialisées dans l'agriculture et les établissements universitaires tunisiens ont été au centre d'une rencontre organisée par l'ambassade de Tunisie en Chine avec une délégation de l'Université agricole du Hunan, conduite par Peter Zhou, directeur du programme de coopération chinoise avec les pays étrangers au sein de l'université.

Tenue jeudi 30 juillet 2026, la rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Université agricole du Hunan et les universités tunisiennes, notamment à travers des programmes d'échange destinés aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs dans plusieurs domaines, dont le génie agricole, les sciences humaines, l'économie, la gestion et les technologies, selon un communiqué de l'ambassade de Tunisie à Pékin.

Les discussions ont également porté sur les opportunités de mettre en place des programmes de coopération bilatérale permettant aux étudiants tunisiens de bénéficier de bourses d'études dans les universités chinoises en général, et à l'Université agricole du Hunan en particulier.

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La réunion, qui s'inscrit dans le cadre des initiatives de la mission diplomatique tunisienne en Chine visant à renforcer la coopération universitaire et académique entre les deux pays dans le domaine agricole, a également abordé la possibilité de former des étudiants tunisiens en Chine dans le cadre de camps d'été (« Summer Camps ») organisés par les universités chinoises, ainsi que le développement de la coopération dans le domaine de l'enseignement des langues en Tunisie.

De son côté, la partie chinoise a exprimé son souhait de mettre en place des programmes de coopération permettant aux étudiants chinois d'étudier la langue arabe dans les universités tunisiennes, selon la même source.