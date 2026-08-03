Tunisie: Festival de Hammamet - Un voyage dans le temps sur 60 ans de spectacles, d'artistes et d'émotions

Dans la soirée du vendredi 31 juillet 2026, on remonte le temps... jusqu'en 1964. Le président de la République, feu Habib Bourguiba, inaugurait le Théâtre de Hammamet. 62 ans plus tard, jour pour jour, s'est tenue cette exposition phare qui célèbre les 60 ans du Festival International de Hammamet. L'événement vise à célébrer la pérennité d'un festival, devenu incontournable en Tunisie et à l'échelle internationale.

Ce moment exceptionnel a été inauguré par la ministre des Affaires culturelles, Madame Amina Srarfi, et en présence de la gouverneure de Nabeul, Madame Hana Chouchani, ainsi que de nombreux artistes, intellectuels, journalistes et invités du festival. Organisée sous le slogan « Endless Memories », la manifestation résume parfaitement l'objectif de cette installation aboutie d'écrans imposants qui revisitent six décennies d'histoire du festival à travers des dispositifs visuels et numériques puisés dans les archives.

L'exposition se poursuit jusqu'au 2 août 2026 dans un lieu qui constitue un des hauts symboles de la culture en Tunisie et demeure profondément ancré dans la mémoire de plusieurs générations d'artistes et de spectateurs.

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Le visiteur est invité à un véritable saut dans le temps qui le transporte jusqu'à la genèse du festival. Dix panneaux numériques qui retracent l'histoire de la création du théâtre plein air, dans les jardins de « Dar Sebastian », depuis les premières esquisses jusqu'à l'achèvement de cet espace devenu, par la suite, l'un des plus célèbres théâtres à ciel ouvert de Tunisie. À travers photographies, documents d'archives et contenus audiovisuels, l'exposition montre comment cet amphithéâtre, surplombant la mer, est devenu une scène méditerranéenne unique.

Le parcours s'attarde également sur l'évolution de l'identité visuelle du festival. Au-delà des grandes étapes historiques, il met en lumière la transformation de son langage graphique. D'anciennes affiches des premières éditions se sont succédées jusqu'au visuel officiel de l'édition actuelle. L'exposition retrace l'évolution d'une esthétique.

L'un des espaces de l'exposition est entièrement consacré au public. Les photographies et vidéos d'archives ne repassent pas seulement les spectacles, mais mettent en évidence quelques visages de personnes connues ou des spectateurs qui ont fréquenté jadis les lieux. Venus de différentes régions de Tunisie, ces spectateurs se sont succédés, génération après génération, en formant ainsi une mémoire collective précieuse.

L'exposition revient également sur l'histoire de l'emblématique Dar Sebastian », un lieu incontournable qui a marqué de nombreux artistes, penseurs et personnalités historiques de renommée mondiale. Parmi eux figurent l' « Astre de l'Orient » Oum Kalthoum, Winston Churchill, ainsi que Ziad Rahbani, et de nombreuses personnalités du monde artistique.

Et parce que l'histoire du festival est aussi indissociable des caméras et des écrans de la télévision, l'exposition rend également hommage aux soixante ans de la Télévision Nationale Tunisienne, partenaire essentiel historique du festival. Un fonds audiovisuel riche retrace six décennies de spectacles, d'entretiens et de moments qui demeurent gravés dans la mémoire des publics.

Le directeur du Centre Culturel International de Hammamet « Dar Sebastian » et du festival, Najib Kasraoui, souligne que le choix de la date du « 31 juillet » pour inaugurer cette exposition n'est pas un hasard : Cette date correspond précisément à celle de l'inauguration du théâtre et de l'émergence du festival en 1964. Il rappelle que l'exposition a été conçue comme une expérience numérique permettant aux visiteurs de découvrir les principaux artistes qui se sont produits sur la scène de Hammamet, tout en explorant les photographies et les documents retraçant l'histoire du festival depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.

Selon lui, l'objectif de ce projet est avant tout de regarder vers l'avenir en préservant et en valorisant le patrimoine culturel et artistique accumulé auparavant, sans se limiter à une simple célébration classique. Il ajoute que l'exposition met également à l'honneur toutes celles et tous ceux qui ont contribué à perdurer cette aventure : fondateurs, directeurs, artistes, créateurs, techniciens et personnels administratifs. Car l'histoire du Festival de Hammamet est « une histoire écrite par tous » : des artistes au public, en passant par les responsables culturels et les acteurs culturels.

Entre photographies anciennes et écrans numériques, cette exposition, réécrit l'histoire du festival autrement, la valorise, l'actualise et la perpétue pour les générations futures.