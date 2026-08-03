Tunisie: Plus de 9 milliards de dinars attendus des transferts des Tunisiens à l'étranger en 2026

En 2026, les transferts des Tunisiens à l'étranger devraient franchir la barre des 9 milliards de dinars, après avoir été de l'ordre de 8,8 milliards de dinars en 2025 (en progression de 6 % par rapport à 2024), devenant un pilier de la résilience économique du pays, a souligné le président de l'UTICA, Samir Majoul.

Intervenant lors du Forum régional de l'investissement organisé, le 29 juillet 2026 à Tunis, par l'Office des Tunisiens à l'étranger (OTE), Majoul a indiqué que ces ressources représentent des apports financiers vitaux pour l'économie nationale et témoignent de l'attachement constant de près de deux millions de Tunisiens vivant hors des frontières à leur pays.

L'enjeu devrait être d'orienter ces transferts vers l'investissement productif et les projets à haute valeur ajoutée, notamment dans les secteurs des industries mécaniques, électriques, agroalimentaires ou des énergies renouvelables, a encore déclaré le président du patronat, ajoutant que les TRE constituent un capital humain et économique majeur capable de générer de la richesse et des emplois.

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La conférence, placée sous le signe « Nos compétences à l'étranger : une force motrice pour le développement national », a également été l'occasion pour Majoul pour mettre en lumière les opportunités d'investissements offertes par le deuxième district (gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Zaghouan et Nabeul). Ce pôle économique stratégique compte environ 4 millions d'habitants et bénéficiera de plus de 4 400 projets pour un coût total estimé à 28,6 milliards de dinars, dans le cadre du plan de développement 2026-2030.

Exhortant les entrepreneurs tunisiens à l'étranger à devenir de véritables partenaires du développement durable, à travers leurs contributions financières, leur expertise et leurs réseaux internationaux, le président de la centrale patronale a affirmé l'engagement de l'UTICA à accompagner les investisseurs et à faciliter la connexion entre les compétences de la diaspora et le tissu économique local.

Il a cet égard rappelé les indicateurs positifs de l'investissement étranger qui a atteint 839 millions de dinars dont 825 millions de dinars d'IDE au cours du premier trimestre de 2026.