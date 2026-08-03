Tunisie: Hypertension et canicule - La Pr Lilia Zakhama met en garde contre la déshydratation

1 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La cheffe du service de cardiologie à l'Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, la Pr Lilia Zakhama, a exhorté, ce samedi 1eᣴ août 2026, les patients souffrant d'hypertension artérielle à préserver leur organisme de la déshydratation.

La spécialiste explique que le manque d'eau peut provoquer une baisse brutale de la pression artérielle ou, à l'inverse, une hausse anormale, exposant ainsi les patients à des complications de santé majeures.

Recommandations et facteurs de risque

Pour éviter la déshydratation chez les personnes hypertendues, le médecin recommande de boire de grandes quantités d'eau, d'éviter toute exposition au soleil pendant les heures de pointe et de maintenir une alimentation équilibrée.

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La Pr Zakhama souligne par ailleurs que certains traitements anti hypertenseurs accélèrent l'apparition de la déshydratation, en particulier chez les personnes âgées, augmentant ainsi les risques de vertiges, de chutes et de fractures.

D'autres facteurs contribuent également à la hausse de la tension artérielle, notamment une consommation de sel supérieure à 5 grammes par jour, ainsi qu'un excès de sucres et de lipides. La cardiologue préconise d'adopter une hygiène de vie saine et de pratiquer la marche dès la fin de la vague de chaleur.

Diagnostic précoce et prévalence en Tunisie

La spécialiste insiste sur l'importance du dépistage dès l'âge de 18 ans et préconise un suivi régulier à partir de 30 ans. Elle rappelle que l'hypertension artérielle affecte directement plusieurs organes vitaux et peut engendrer des pathologies graves comme l'insuffisance rénale, l'infarctus du myocarde ou les accidents vasculaires cérébraux.

Pour rappel, dans une déclaration précédente à l'agence TAP en sa qualité de présidente de la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardiovasculaire, la Pr Lilia Zakhama avait révélé qu'un Tunisien sur trois souffre d'hypertension artérielle, soit environ trois millions d'adultes. Elle avait également précisé que deux tiers des personnes touchées ignorent qu'elles vivent avec cette maladie qualifiée de « tueur silencieux ».

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