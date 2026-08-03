Tunisie: Jendouba - L'hôpital régional élevé au rang universitaire par arrêté ministériel

Publié vendredi au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), un arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé a élevé l'hôpital régional de Jendouba au rang universitaire, une première dans l'ensemble des gouvernorats du nord-ouest.

« Un acquis supplémentaire pour la carte sanitaire du gouvernorat », s'est félicité le directeur régional de la santé, Khelil Ghejjati, dans une déclaration à l'Agence TAP.

Concrètement, la décision contribuera à rapprocher les services spécialisés des populations enclavées, à décentraliser le droit à la santé et à ancrer la recherche scientifique dans un territoire longtemps tenu à l'écart des grandes structures hospitalo-universitaires.

Selon le responsable, l'impact est immédiat sur plusieurs fronts. C'est ainsi que l'hôpital deviendra un espace de formation pour les étudiants, les chercheurs et les médecins praticiens.

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Il permettra également d'absorber une partie de la pression qui pèse sur les hôpitaux universitaires du Grand Tunis. Et surtout, il ouvre des débouchés concrets aux étudiants en médecine et en soins infirmiers issus des régions intérieures.

En juillet 2018, un premier arrêté conjoint avait déjà accordé le statut universitaire à plusieurs services de l'établissement, fondé en 1982. L'arrêté de vendredi a franchi une étape décisive. Désormais, il consacre ce statut à l'ensemble de l'hôpital.

Derrière cette décision, des années de mobilisation. L'appel à accorder le statut universitaire à l'hôpital régional de Jendouba figure parmi les plus anciennes revendications portées par les différentes composantes de la société civile et politique de la région.