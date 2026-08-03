Tunisie: Plusieurs établissements hospitaliers obtiennent le statut universitaire dans les régions

Le Journal Officiel de la République Tunisienne, dans son numéro 78 daté du 31 juillet 2026, a publié une décision conjointe du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du ministre de la Santé portant attribution du statut universitaire à plusieurs hôpitaux et services hospitaliers dans différentes régions du pays. Cette mesure vise à renforcer l'offre de soins universitaires en dehors des principaux pôles hospitaliers.

La décision concerne notamment l'attribution du statut universitaire à l'hôpital régional de Jendouba, ainsi qu'au service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital régional de Menzel Bourguiba, dans le gouvernorat de Bizerte, et au service de médecine légale de l'hôpital régional de Kébili.

Le texte prévoit également l'attribution du statut universitaire aux services de pédiatrie, de cardiologie, d'imagerie médicale et de biologie médicale de l'hôpital universitaire de Sidi Bouzid, ainsi qu'au service de médecine d'urgence de l'hôpital régional d'El Mahres, dans le gouvernorat de Sfax.

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La décision concerne aussi le service de néphrologie ainsi que le service de médecine physique, de réadaptation et de rééducation fonctionnelle de l'hôpital régional « Haj Ali Soua » de Ksar Hellal, dans le gouvernorat de Monastir. Elle accorde également le statut universitaire au service d'anesthésie-réanimation et au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital régional de Béja, ainsi qu'au service de réanimation médicale de l'hôpital universitaire « Badr Eddine Aloui » de Kasserine.

L'attribution du statut universitaire à ces établissements et services vise à rapprocher les soins universitaires des habitants des régions intérieures et à réduire les déplacements des patients vers les grands centres hospitaliers universitaires pour bénéficier de soins spécialisés.

Selon la législation tunisienne, les hôpitaux universitaires assurent des soins hautement spécialisés et de pointe, notamment dans des domaines tels que la chirurgie cardiaque, le traitement des cancers et la transplantation d'organes. Ils jouent également un rôle essentiel dans l'encadrement et la formation des médecins résidents et internes.

Le système de classification des établissements hospitaliers en Tunisie est régi par la loi n°63 de 1991, datée du 29 juillet 1991 et relative à l'organisation sanitaire. Ce texte définit les différentes catégories d'établissements de santé, leurs missions ainsi que les conditions d'attribution du statut universitaire.