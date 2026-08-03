Afrique du Nord: GMTI 2026 - La Tunisie 18e destination mondiale adaptée aux voyageurs musulmans

La Tunisie confirme sa présence parmi les destinations les plus attractives pour les voyageurs musulmans.

Le pays s'est classé à la 18e place mondiale dans l'édition 2026 du Global Muslim Travel Index (GMTI), publié par Mastercard et CrescentRating, avec un score de 65 points sur 100. Une progression d'une place par rapport à l'édition 2025 qui témoigne du maintien de son positionnement dans un marché touristique mondial en pleine évolution.

Alors que les voyageurs musulmans représentent un segment en croissance constante du tourisme international, les destinations rivalisent désormais pour adapter leurs offres aux attentes spécifiques de cette clientèle, en matière d'accessibilité, de services, d'infrastructures et d'expérience globale.

C'est dans ce contexte que le Global Muslim Travel Index (GMTI) s'impose comme l'un des principaux indicateurs internationaux permettant d'évaluer la capacité des destinations à accueillir les voyageurs musulmans. L'édition 2026 analyse 150 destinations touristiques, représentant plus de 98% des voyageurs musulmans internationaux, selon une méthodologie commune basée sur quatre grands piliers : Access (accessibilité), Communication, Environment (environnement favorable) et Services.

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La Tunisie dans le top 20 mondial : une destination qui conserve ses atouts

Avec un score global de 65/100, la Tunisie occupe la 18e position mondiale, à égalité avec le Pakistan. Elle gagne ainsi une place par rapport au classement 2025 où elle figurait à la 19e position.

Le détail des critères montre que la Tunisie obtient son meilleur résultat dans le volet Services, avec un score de 71/100, confirmant l'importance de son savoir-faire touristique, de son hospitalité et de ses infrastructures d'accueil.

Le pays obtient également : 68/100 pour l'environnement, qui englobe notamment les conditions favorables à l'accueil des voyageurs musulmans ; 56/100 pour l'accessibilité et 43/100 pour la communication.

Au-delà des chiffres, ce classement met en lumière les atouts traditionnels de la destination tunisienne : un patrimoine culturel et religieux riche, une longue expérience dans l'accueil touristique, une proximité géographique avec plusieurs grands marchés émetteurs et une offre diversifiée allant du balnéaire au culturel en passant par le tourisme de bien-être.

La Tunisie face au Maghreb

À l'échelle maghrébine, la Tunisie occupe une position intermédiaire. Le Maroc arrive avant elle dans le classement mondial, à la 14e place avec 70 points, tandis que l'Algérie se classe à la 22e place avec 62 points.

Cette comparaison régionale reflète des stratégies touristiques différentes. Le Maroc bénéficie notamment d'une forte visibilité internationale, d'une image culturelle bien installée et d'une politique de promotion touristique offensive sur plusieurs marchés. La Tunisie, de son côté, conserve une place solide grâce à son expérience historique dans le tourisme international et à la diversité de son offre.

Avec une 18e position mondiale, elle devance plusieurs destinations musulmanes et confirme sa capacité à rester compétitive dans un secteur où les critères de choix des voyageurs évoluent rapidement.

Les grandes destinations du tourisme islamique mondial

Le classement 2026 est dominé par les pays asiatiques et du Golfe. La Malaisie arrive en tête du classement mondial avec 82 points, confirmant son statut de référence en matière de tourisme adapté aux voyageurs musulmans.

Elle est suivie par trois destinations ex aEquo à la deuxième place : l'Indonésie, l'Arabie saoudite et la Türkiye, avec 79 points chacune. Le Qatar occupe la cinquième position mondiale avec 76 points, devant les Émirats arabes unis, sixièmes avec 75 points.

Les pays du Golfe occupent ainsi une place dominante dans le haut du classement, grâce notamment à leurs investissements dans les infrastructures touristiques, les transports, l'hôtellerie et les services destinés aux visiteurs internationaux.

Un marché à fort potentiel pour la Tunisie

Au-delà du rang obtenu, le GMTI 2026 rappelle l'importance stratégique du tourisme islamique pour les destinations qui souhaitent diversifier leurs marchés.

Pour la Tunisie, qui cherche à renforcer son attractivité internationale, ce segment représente une opportunité supplémentaire, notamment auprès des voyageurs en provenance des pays arabes, d'Asie du Sud-Est et des communautés musulmanes établies dans plusieurs régions du monde.

Le défi reste désormais de transformer cette reconnaissance internationale en davantage de flux touristiques, en renforçant la visibilité de la destination, la communication multilingue et les services adaptés aux attentes de cette clientèle.

Car derrière les classements et les indicateurs, il s'agit avant tout de répondre à une nouvelle génération de voyageurs, plus connectée, plus exigeante et à la recherche d'expériences authentiques où l'accueil et la qualité du séjour occupent une place centrale.

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