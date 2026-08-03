Afrique du Nord: Après la chaleur de juillet, quel temps pour août en Tunisie ?

La Tunisie devrait connaître une alternance entre périodes relativement chaudes et passages plus modérés durant le mois d'août 2026, sans toutefois enregistrer de nouvelle vague de chaleur, selon les prévisions présentées par l'expert en climatologie Amer Bahba.

Dans une vidéo publiée vendredi 31 juillet 2026 sur la page de l'Observatoire tunisien de la météo et du climat (OTMC), Amer Bahba a livré les principales tendances météorologiques attendues pour le mois d'août et le début du mois de septembre.

Selon lui, une hausse des températures est prévue au début du mois, notamment durant les journées du dimanche 2, lundi 3 et mardi 4 août. Les températures devraient progresser de plusieurs degrés sur la majorité des régions, avec des maximales comprises entre 30 et 42 degrés, pouvant atteindre 43 à 44 degrés dans certaines zones intérieures, notamment Kairouan, Tozeur et Kébili.

Cette hausse thermique ne devrait toutefois pas atteindre le niveau d'une vague de chaleur, a précisé l'expert, soulignant que les températures resteront éloignées des records enregistrés ces dernières années.

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Une amélioration des conditions météorologiques est attendue dès le milieu de la semaine prochaine, avec une baisse progressive des températures sur le nord, les régions côtières et localement le centre du pays. À partir du 5 août, les températures devraient retrouver des niveaux proches des moyennes saisonnières.

Pour la suite du mois, Amer Bahba prévoit des températures légèrement supérieures aux normales, particulièrement dans le centre et le sud. Toutefois, la deuxième moitié du mois d'août pourrait être marquée par une situation plus instable, avec une possible activité orageuse susceptible de favoriser un recul des températures.

Retour possible des pluies durant la deuxième moitié d'août

Sur le plan pluviométrique, l'expert estime que les conditions pourraient devenir plus favorables aux précipitations durant la deuxième partie du mois d'août.

Alors que les premières semaines du mois pourraient connaître quelques développements orageux limités sur les reliefs occidentaux, liés notamment au réchauffement diurne, un regain d'activité est attendu durant les troisième et quatrième semaines.

Cette période pourrait être accompagnée d'épisodes orageux localement importants, avec des risques de fortes précipitations, de ruissellements et de crues des oueds, selon Amer Bahba.

Les tendances issues des modèles météorologiques à moyen et long terme, notamment le modèle européen, font également apparaître un scénario favorable à des précipitations supérieures aux normales sur le nord et le centre de la Tunisie, en particulier sur les zones montagneuses de l'ouest.

Amer Bahba a enfin indiqué que les dernières mises à jour des modèles permettront d'affiner ces prévisions dans les prochains jours, estimant que la fin du mois d'août et le début de l'automne pourraient être marqués par un retour des pluies en Tunisie.