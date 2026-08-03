Tunisie: Emploi - La Tunisie prépare un système national d'évaluation des programmes

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a appelé à la mise en place d'un système national unifié et intégré de suivi et d'évaluation des programmes d'emploi, fondé sur les principes de bonne gouvernance et de la culture de l'évaluation, afin d'améliorer l'efficacité des politiques de l'emploi.

S'exprimant à l'ouverture d'un atelier organisé par le ministère, en partenariat avec la Banque mondiale, du 28 au 30 juillet, le ministre a également recommandé de poursuivre le développement de mécanismes modernes et innovants adaptés à l'évolution des besoins du marché du travail, tant au niveau national qu'international, selon un communiqué du ministère.

Il a souligné que la réduction du chômage et la formation de ressources humaines répondant aux exigences du marché de l'emploi nécessitent des approches renouvelées, rappelant que l'emploi est un secteur transversal qui requiert l'implication de l'ensemble des acteurs économiques et sociaux.

L'atelier, placé sous le thème "Développons ensemble un système national intégré et interactif de suivi et d'évaluation des programmes d'emploi", visait à élaborer une feuille de route pour la mise en place d'un dispositif national de suivi et d'évaluation.

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Celui-ci prévoit notamment le développement d'indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité des programmes destinés aux demandeurs d'emploi et aux entreprises, dans l'objectif d'améliorer les taux d'insertion dans des emplois décents.

Les travaux ont également porté sur le renforcement de la gouvernance des services destinés aux demandeurs d'emploi et aux porteurs de projets, à travers une feuille de route axée sur la qualité, la précision et l'efficacité.

L'atelier a réuni des responsables du ministère et de ses structures, ainsi que des représentants de plusieurs ministères, institutions nationales et organisations socioprofessionnelles.

Des représentants de l'Institut national de la statistique, de la Caisse nationale de sécurité sociale, de l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives et de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant ont présenté des interventions consacrées aux mécanismes de suivi et d'évaluation.