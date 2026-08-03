Tunisie: Orientation universitaire 2026 - Les choix doivent être validés avant cette date

1 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Lundi 3 août à midi, telle est la date butoir fixée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour la saisie des choix d'orientation universitaire, session principale, au bénéfice des bacheliers 2026, qu'ils aient décroché leur diplôme en session principale ou en session de contrôle.

L'annonce publiée par un communiqué du département publié vendredi intervient alors que des dizaines de milliers de jeunes bacheliers sont encore en train de peser leurs options.

Pour les aider, le guide de l'orientation universitaire publié dès le 23 juin détaille l'ensemble des offres de formation disponibles dans les établissements publics d'enseignement supérieur : filières, spécialités, critères d'accès.

L'objectif étant de permettre à chaque bachelier de choisir les parcours universitaires les mieux adaptés à leurs aptitudes et à leurs ambitions.

Au total, 78 575 élèves ont réussi le baccalauréat lors des sessions principale et de contrôle de cette année, avec un taux de réussite global de 50,72 %.

La session principale avait enregistré la participation de 154 928 candidats.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.