L'attaquant algérien Youssef Belaïli est proche de poursuivre son aventure avec l'Espérance Sportive de Tunis, après des avancées positives enregistrées ces dernières heures dans le dossier de la prolongation de son contrat.

Belaïli a pris contact avec la direction de l'Espérance, lui faisant part de son accord concernant la dernière offre formulée par le club. Celle-ci prévoit la signature d'un contrat d'une durée d'une saison, qui entrera en vigueur dès la fin de la sanction infligée au joueur par la Fédération Internationale de Football (FIFA).

Lors de ses échanges avec les responsables du club, l'international algérien a également confirmé sa volonté de poursuivre son parcours avec l'Espérance, exprimant son souhait d'apporter la contribution technique attendue au cours de la nouvelle saison et de participer à la réalisation des objectifs de l'équipe.

Les dernières modalités entre les deux parties devraient être finalisées dans les prochaines heures, avant la signature officielle du contrat et l'annonce définitive de la prolongation de leur collaboration.

Une fois les procédures achevées, Youssef Belaïli devrait rejoindre le stage de préparation de l'Espérance sportive de Tunis, actuellement organisé à Gammarth, en prévision du coup d'envoi de la nouvelle saison.