Tunisie: Fédérations sportives - Cinq nouveaux directeurs techniques

1 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé à la désignation de nouveaux directeurs techniques nationaux au sein de cinq fédérations sportives, selon un communiqué publié vendredi.

Les nominations portent sur Noureddine Kammoun à la Fédération tunisienne d'athlétisme, Sofiène Khlil à la Fédération tunisienne d'escrime, Mohamed Sahli à la Fédération tunisienne de natation, Mohamed Ali Rouahi à la Fédération tunisienne de taekwondo et Aymen Abdelkader à la direction technique de la Fédération tunisienne de lutte.

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