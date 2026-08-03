Tunisie: Fédérations sportives - Cinq nouveaux directeurs techniques

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a procédé à la désignation de nouveaux directeurs techniques nationaux au sein de cinq fédérations sportives, selon un communiqué publié vendredi.

Les nominations portent sur Noureddine Kammoun à la Fédération tunisienne d'athlétisme, Sofiène Khlil à la Fédération tunisienne d'escrime, Mohamed Sahli à la Fédération tunisienne de natation, Mohamed Ali Rouahi à la Fédération tunisienne de taekwondo et Aymen Abdelkader à la direction technique de la Fédération tunisienne de lutte.