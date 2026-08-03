Tunisie: Cinq oeufs par semaine pourraient réduire le risque de la maladie d'Alzheimer chez les seniors

Une étude récente suggère que la consommation d'oeufs, riches en vitamines essentielles et en protéines, pourrait contribuer à réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées.

Publiée dans la revue The Journal of Nutrition, l'étude s'est intéressée aux effets de la consommation d'oeufs chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ses résultats indiquent que manger au moins cinq oeufs par semaine pourrait réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer.

Les chercheurs soulignent toutefois l'importance de consommer les oeufs avec modération, en raison de leur teneur relativement élevée en cholestérol. Les nutritionnistes estiment néanmoins qu'ils restent une source importante de nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau.

Les oeufs pourraient notamment contribuer à protéger le cerveau grâce au jaune, qui est riche en phospholipides, un type de lipides essentiel à la santé des cellules.

Par ailleurs, les oeufs constituent une excellente source de vitamine B12, un nutriment qui joue un rôle important dans le maintien de la santé des cellules nerveuses.