Madagascar: Football / MondialL - La CAF à contre-courant

La Caf, contrairement à l'UEFA et à la Concacaf, a préféré, jusqu'ici, ne pas prendre position sur le projet de la Fifa visant à privatiser l'instance mondiale et la Coupe du monde.

L'Afrique hésite à se prononcer en fonction de ses propres intérêts. Les autres confédérations ont, elles, rapidement exprimé leur position. Dans le cadre du projet FIFA Forward Enterprise, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a proposé mardi de céder des parts de la Fifa et de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

La Caf encourage ses associations membres à étudier cette proposition. Elle les a également invitées à examiner le projet de création d'une société commerciale ouverte aux investissements privés et à participer au processus de consultation lancé par la Fifa. L'objectif affiché est d'accroître les ressources financières.

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Madagascar, de son côté, préfère attendre la décision de la Caf. Si le projet voit le jour, chacune des deux cent onze fédérations membres pourrait recevoir une enveloppe exceptionnelle de 20 millions de dollars, une perspective particulièrement attractive pour les pays en développement. Ce serait une occasion de dynamiser le développement du football à l'échelle mondiale. Le président de la Caf, le Dr Patrice Motsepe, réunira le comité exécutif la semaine prochaine afin d'examiner et d'évaluer cette initiative.

Opposition

Le projet prévoit la création d'une société, en collaboration avec FIFA Forward Enterprise, pour gérer les activités commerciales, les droits de diffusion, le sponsoring et la billetterie. Gianni Infantino a fixé au 19 septembre la date limite pour les réactions des fédérations nationales. Si 50 % d'entre elles se montrent favorables, les dirigeants de la Fifa soumettront la création et la vente de cette filiale commerciale au vote du Conseil.

Compte tenu des relations entre le président de la Fifa et celui de la Caf, Patrice Motsepe ne s'est pas ouvertement opposé à cette initiative. L'instance africaine n'a d'ailleurs toujours pas arrêté de position officielle.

En revanche, l'UEFA et la Confédération sud-américaine ont clairement exprimé leur opposition à l'issue de la réunion de leurs membres, jeudi. Les cinquante-cinq fédérations de l'UEFA ont décidé à l'unanimité de boycotter les compétitions de la Fifa. Les quarante et une fédérations de la Concacaf ont également fait part de leurs inquiétudes.