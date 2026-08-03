Madagascar: Anosizato - Le projet de flyover débute

Le projet de flyover d'Anosizato franchit une nouvelle étape. Le lancement officiel du chantier s'est tenu hier, marquant le début des opérations préalables à la réalisation de cette infrastructure routière, considérée comme stratégique pour améliorer la mobilité dans la capitale.

Cette cérémonie ouvre la voie à l'installation du chantier, avant le démarrage effectif des travaux de construction. Cette phase préparatoire comprend notamment la mise en place des équipements, l'aménagement des espaces de travail et l'organisation des dispositifs nécessaires à l'intervention des équipes techniques.

Très attendu par les usagers de la route, le futur flyover d'Anosizato vise principalement à fluidifier la circulation sur cet axe très fréquenté. Située à la jonction de la RN1 et de la RN58A, la zone connaît régulièrement d'importants embouteillages, notamment aux heures de pointe, perturbant les déplacements quotidiens. À travers ce projet, les autorités entendent apporter une solution durable aux problèmes de mobilité urbaine à Antananarivo. L'ouvrage devrait contribuer à fluidifier le trafic, à réduire les temps de parcours et à améliorer la sécurité des usagers.

Modernisation

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Le projet prévoit la construction d'un échangeur ainsi que plusieurs aménagements routiers destinés à améliorer la circulation. Il s'insit dans une démarche plus large de modernisation des infrastructures de la capitale, confrontée à l'augmentation constante du nombre de véhicules et aux défis liés à l'urbanisation. Avant le lancement officiel, plusieurs opérations préparatoires ont été menées, notamment les études techniques et la préparation de l'emprise du chantier. Les travaux entrent désormais dans une phase plus visible pour les riverains et les usagers de cet axe.

Le démarrage du chantier constitue une étape majeure dans la réalisation de ce projet d'envergure. Attendu depuis plusieurs années, le flyover d'Anosizato devrait transformer durablement l'un des points les plus sensibles de la circulation à Antananarivo et contribuer à améliorer la mobilité dans la capitale.