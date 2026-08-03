Madagascar: Prix Pierre Castel - Sakafo Madagascar décroche 25 000 euros

Coup de pouce à l'entrepreneuriat agricole malgache. L'entreprise Sakafo Madagascar a remporté la phase nationale du Prix Pierre Castel. Son fondateur, Herilaza Nandrianina, représentera la Grande Île lors de la grande finale panafricaine prévue au mois de septembre au Bénin. Le sacre s'est tenu, hier, au siège de la Star à Andranomahery.

L'entreprise Sakafo Madagascar se spécialise dans la transformation et la commercialisation de produits alimentaires à base de fruits et de légumes locaux. Elle s'impose comme un modèle d'innovation au service de la souveraineté alimentaire.

Grâce à cette victoire, Sakafo Madagascar bénéficiera d'une dotation financière de 25 000 euros (123 millions d'ariary). Ce fonds est destiné à propulser le développement de ses activités. Le lauréat profitera également d'un accompagnement combinant mentorat, programmes de formation ciblés et une intégration au précieux réseau des entrepreneurs soutenus par le Fonds Pierre Castel.

Pour cette édition 2026, la compétition a suscité un engouement massif avec 186 candidatures enregistrées à Madagascar.

Le Prix Pierre Castel est un concours panafricain qui soutient les entrepreneurs innovants engagés dans le développement durable et la transformation des systèmes alimentaires africains.