Madagascar: Jazz orchestral - Bandy Baraka renforce son savoir-faire

Au terme de cinq jours de formation intensive, débutée lundi, le Bandy Baraka Big Band achève un atelier dédié à l'arrangement et à l'orchestration pour Big Band, aux côtés de Carl Hammond.

Le Bandy Baraka Big Band (BBBB) a achevé hier un atelier de cinq jours organisé au Centre Havozo de la SAF FJKM, une formation qui marque une nouvelle étape dans le développement du jazz orchestral à Madagascar. Mené en collaboration avec Carl Hammond, artiste et chef d'orchestre de Big Band américano-chilien, cet atelier a réuni une quinzaine de participants, dont près de 90 % de jeunes musiciens issus des univers du jazz, du gospel et de la musique classique.

« L'atelier sera centré sur l'arrangement et l'orchestration pour une formation de Big Band », explique Mahefa Rakotoarisoa, président du Bandy Baraka Big Band. Pendant cinq jours, les participants ont alterné enseignements théoriques et exercices pratiques autour de l'harmonisation, de l'orchestration et de la transcription. Ils ont notamment travaillé sur l'adaptation du standard Beautiful Love en version Big Band. À moyen terme, chaque participant devra également proposer un arrangement d'une chanson malgache destiné à cette formation.

Connaissances essentielles

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« Ces cinq jours de formation ont permis aux arrangeurs participants d'acquérir, tant sur le plan théorique que pratique, les connaissances essentielles à la réalisation d'un arrangement pour Big Band », souligne Mahefa Rakotoarisoa.

La venue de Carl Hammond à Madagascar revêt une signification particulière. Après avoir découvert le travail du Bandy Baraka Big Band, le chef d'orchestre a lui-même décidé de venir rencontrer les musiciens malgaches. Le groupe a alors élargi cette initiative à d'autres musiciens afin de favoriser les échanges et le partage d'expériences autour de l'écriture musicale.

Né aux États-Unis dans les années 1930, en pleine période du swing, le Big Band est une grande formation orchestrale de jazz composée généralement de 16 à 20 musiciens répartis entre les sections de saxophones, trompettes, trombones et rythmique. Réputé pour la richesse de ses arrangements, il occupe aujourd'hui une place importante non seulement dans le jazz, mais aussi dans la musique contemporaine, les musiques de film et les comédies musicales.

Créé en 2014 à l'initiative du saxophoniste Seta Ramaroson, le Bandy Baraka Big Band rassemble aujourd'hui une vingtaine de musiciens passionnés. En plus de son répertoire jazz, l'ensemble revisite également des oeuvres du patrimoine musical malgache en les adaptant au format Big Band, affirmant ainsi sa volonté de faire dialoguer les sonorités du jazz avec les richesses musicales de Madagascar.