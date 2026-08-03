Madagascar: Ambatofinandrahana - Deux villageoises succombent à une maladie suspecte

Deux décès successifs ont semé l'inquiétude chez les habitants du village de Janjina, dans le district d'Ambatofinandrahana.

Les victimes sont une jeune fille âgée de 20 ans et une enfant de 3 ans, décédées hier, selon la Gendarmerie, qui a souligné que ces décès sont survenus dans la même journée. « Les professionnels de santé privilégient l'hypothèse de la rougeole comme cause probable de la mort », enchaîne la source.

Les agents de santé se sont rendus sur les lieux pour vérifier la situation et mener des activités de riposte. Ils ont effectué des dépistages sur les personnes qui présentent de la fièvre. Ils ont répertorié seize cas de fièvre. Cinq d'entre eux sont atteints du paludisme, selon le résultat des tests de dépistage rapide (TDR).

Trois cas suspects de rougeole ont également été enregistrés. « Les prélèvements seront effectués demain (NDLR : ce jour) et seront envoyés à l'Institut Pasteur. Cette analyse confirmera s'il s'agit bien de la rougeole ou non », explique notre source. En attendant ce résultat, de la vitamine A a été distribuée aux enfants âgés de 1 à 5 ans afin de renforcer leur système immunitaire.

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La rougeole circule encore à Madagascar, selon le ministère de la Santé publique, qui n'a pas encore confirmé ces décès suspects de rougeole à Ambatofinandrahana. Les personnes non vaccinées sont les plus exposées à cette maladie, ainsi qu'au risque de développer des complications graves pouvant entraîner la mort.

La méfiance envers les vaccins et l'inaccessibilité géographique des centres de santé expliquent en grande partie le fait que des enfants ne soient pas vaccinés. Janjina est un village très éloigné de tout centre de santé. Il se trouve à 36 km du Centre de santé de base de niveau 2 (CSB2) de Mandrosonoro et à 32 km de celui de Maroanakomby.