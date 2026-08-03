Madagascar: Pétanque / Mondiaux Juniors - Madagascar demi-finaliste en tir de précision

Parcours impressionnant. Les porte-fanions malgaches se qualifient en demi-finale du concours de tir de précision au championnat du monde des jeunes U18 à Santa Susanna, en Espagne.

Clarito Andriambelonony et Nomena Ramamonjisoa ont défait 22-12 les Espagnols en quarts de finale et affronteront ce soir, en demi-finale, le duo mixte thaïlandais. En cas de victoire, Madagascar jouera contre le vainqueur entre la France et la Belgique.

Les Belges avaient défait en quarts les Italiens (28-14), tandis que les Français avaient éliminé les Monégasques 29-22 en quarts. Les demi-finales, suivies de la finale, sont prévues en fin d'après-midi. En doublette mixte, Madagascar jouera les huitièmes de finale contre Monaco ce samedi. En quarts de finale, la paire malgache affrontera le vainqueur entre le Danemark et la Turquie. Les parties de poules des épreuves de triplette ont pris fin hier soir et les huitièmes de finale sont programmés ce samedi.

Les demi-finales des épreuves de triplette et de doublette se tiendront ce matin et les finales sont prévues en fin d'après-midi. En triplette, Madagascar a enregistré une victoire et deux défaites et a raté le ticket pour les huitièmes. La triplette de la Grande Île a disposé d'entrée de l'Angleterre (13-0), puis s'est pliée devant l'Allemagne. Au troisième match, Clarito, Eliot et Nomena se sont inclinés 12-13 hier soir contre les hôtes espagnols.