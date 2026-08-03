Madagascar: Andoharanofotsy - Une victime remet un cambrioleur aux gendarmes

Un adolescent de 17 ans a été remis aux gendarmes d'Andoharanofotsy après avoir été surpris en flagrant délit de cambriolage. Dans la nuit du 29 juillet, vers 23 heures, il aurait escaladé un toit donnant sur la rue avant de pénétrer dans une maison voisine par le deuxième étage.

Profitant du sommeil des occupants, il aurait dérobé plusieurs objets avant de quitter les lieux. Alertée par un témoin, la victime a organisé une filature et l'a intercepté tôt le matin du 30 juillet, vers 5h 30, à Mandrimena, dans le quartier d'Iavoloha. Il portait encore sur lui les biens volés.

Il a reconnu les faits et expliqué qu'il comptait revendre les objets à La Réunion Kely. Les vérifications ont permis d'établir que les biens provenaient de trois habitations différentes. Les victimes se sont vu dérober un pistolet de lavage, une marmite, 35 000 ariary, deux batteries, deux panneaux solaires, un vélo, un filtre à air et une pièce métallique de table de ping-pong.

Le suspect a été placé en garde à vue. Les objets saisis ont été conservés comme pièces à conviction en attendant leur restitution légale. Les victimes ont été invitées à déposer plainte.