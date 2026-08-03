Madagascar: Football - Ahmad Ahmad demeure une personnalité influente

Ancien président de la Confédération africaine de football (Caf), Ahmad Ahmad continue de bénéficier d'une reconnaissance internationale qui dépasse les frontières du continent africain.

Son invitation en Espagne, à l'initiative de la délégation espagnole à l'occasion de la Coupe du monde, illustre le respect dont il jouit encore auprès des acteurs du football mondial.

La présence d'Ahmad Ahmad en Espagne confirme qu'il demeure une personnalité écoutée et respectée dans les hautes sphères du football international. Plusieurs années après son mandat à la tête de la Caf, il continue d'être associé aux grands rendez-vous internationaux.

Pour Madagascar, cette invitation revêt une portée symbolique. Elle rappelle qu'un dirigeant malgache a occupé les plus hautes responsabilités du football africain et continue d'être associé aux grands rendez-vous de ce sport universel.

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Les images exclusives prises en Espagne illustrent cette reconnaissance et mettent en lumière le parcours d'un homme qui a marqué l'histoire de la gouvernance sportive africaine. Au-delà de son parcours personnel, c'est aussi le rayonnement de Madagascar qui est mis en avant à travers la présence d'un de ses représentants dans les cercles internationaux du football.

Cette reconnaissance contribue à renforcer la visibilité de la Grande Île sur la scène sportive mondiale et nourrit la fierté de nombreux Malgaches. Ahmad Ahmad reste un ambassadeur toujours influent sur la scène du football mondial.