Afrique du Nord: Tunisie-Chine - Des discussions sur les bourses d'études et la mobilité universitaire

L'ambassade de Tunisie à Pékin poursuit ses efforts en faveur du renforcement de la coopération universitaire et académique entre la Tunisie et la Chine dans le domaine agricole.

Dans ce cadre, elle a reçu, le 30 juillet 2026, une délégation de l'Université agricole du Hunan (Hunan Agricultural University), conduite par M. Peter Zhou, directeur du programme de coopération de l'université avec les pays étrangers.

Les entretiens ont porté sur les perspectives de développement des partenariats entre l'Université agricole du Hunan, d'autres universités chinoises et les établissements tunisiens, notamment à travers des programmes d'échanges destinés aux étudiants, enseignants et chercheurs. Les discussions ont concerné plusieurs disciplines, dont le génie agricole, les sciences humaines, l'économie, la gestion et les technologies.

Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer la formation des étudiants tunisiens en Chine grâce à leur participation à des universités d'été (Summer Camps) organisées au sein des établissements d'enseignement supérieur chinois.

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Par ailleurs, la délégation chinoise a exprimé son intérêt pour la mise en place de programmes de coopération linguistique permettant aux étudiants chinois d'étudier la langue arabe dans les universités tunisiennes.

Les échanges ont enfin porté sur les opportunités de création de programmes bilatéraux offrant aux étudiants tunisiens un meilleur accès à des bourses d'études dans les universités chinoises en général, et à l'Université agricole du Hunan en particulier.