Tunisie: Un véhicule percute un poteau électrique - Les trains interrompus entre Moknine et Mahdia

La Société Nationale des Chemins de fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé, samedi, l'interruption du trafic ferroviaire sur la ligne de la banlieue du Sahel, entre la gare de Moknine et celle de Mahdia, dans les deux sens.

La SNCFT a expliqué cette perturbation par le glissement d'un véhicule léger, avant d'heurter, vers 16h25mn, un poteau raccordé au réseau électrique alimentant les trains de voyageurs, et ce, entre les gares de Charaf et Baghdadi.

La société a rassuré que ses services techniques veillent à la réparation de la panne, le plus tôt possible, afin de rétablir le trafic ferroviaire sur toute la ligne de la banlieue du Sahel.