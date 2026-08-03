Mouine Chaâbani intronisé officiellement, le calendrier édité, la vie reprend son cours. La Fédération tunisienne de football, tout le monde le savait, n'allait en aucun cas réagir et s'expliquer. L'épisode Mondial est une page tournée et il fallait passer à autre chose.

La Presse -- Sage décision, étant donné que ressasser les mêmes reproches ne servirait à rien. Le Comité en place s'est refait une nouvelle image et a veillé à redistribuer les rôles.

De nouvelles têtes pour de nouvelles responsabilités qui n'auront aucune incidence sur le développement du football et sur le devenir de ce sport qui perd, non pas seulement du terrain, mais aussi sa crédibilité.

Le calendrier international n'attend pas. Et, de ce fait, nous aurons bientôt la première liste de l'ère Chaâbani.

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Et aux fans de différents bords de s'empresser de compter le nombre de joueurs sélectionnés qui appartiennent à leurs couleurs. Mouine Chaâbani est de ce fait attendu et il se doit de convaincre ceux qui sont encore sceptiques. A son avantage, il est là pour un bon bout de temps.

En fait, c'est la première fois que le sélectionneur national est au-devant d'un tel engagement. Il s'est avéré bon formateur de groupe et son travail au sein de son ancien club marocain l'a prouvé.

L'infrastructure, la mise en place ou la réactivation des centres de formation des jeunes, une quinzaine de CDF en veilleuse ou fermés, la compétition des catégories jeunes, etc.

Tout cela ne fait nullement partie de ses attributions et prérogatives. Tous ces créneaux et bien d'autres relèvent de la Direction technique nationale.

Quid de la Direction technique nationale ?

A ce propos, nous n'avons encore rien vu venir de la Direction technique nationale, alors que le championnat démarrera bientôt. Nous n'avons eu écho d'aucune réunion de travail avec le personnel d'encadrement de ces jeunes au sein des clubs, alors que tout doit commencer à ce niveau. Les catégories jeunes continueront-elles à ronronner ? Côté équipe nationale, le même cheminement a été de rigueur.

Une fois les stages d'avant-saison terminés, il y a lieu de nouer des relations avec les entraîneurs, ne serait-ce que pour leur signifier qu'ils sont directement responsables de la préparation de leurs joueurs. Les éléments qui pourraient être convoqués se doivent d'être en condition pour répondre à l'appel.

Ce n'est pas à Mouine Chaâbani de les mettre en condition.

Ce n'est pas son rôle et ne serait-ce que pour préparer psychologiquement les éventuels appelés, il se doit d'expliquer que toutes les potentialités du football national sont mobilisées au service de l'équipe de Tunisie.

Cette équipe, ce sera à lui de la former et non pas un fantomatique « directeur sportif » devant justifier ses déplacements à l'étranger (avec les frais que cela suppose) à la poursuite de jeunes qui ont encore bien des choses à apprendre.

Ni encore moins à ceux qui contrôlent un système occulte qui a eu quand même le mérite de remettre en question tout ce qui a été fait jusque-là.

La tâche est immense, la confiance à rétablir est incontournable, les attentes sont aussi légitimes que difficiles à satisfaire.

Mais lorsque la bonne volonté est présente et que la conscience professionnelle est de mise, tout est possible.