Tunisie: Mohsen Gharsi - « il faut distinguer entre le diplôme universitaire et le titre d'ingénieur »

Le Président de l'Ordre des ingénieurs tunisiens, Mohsen Gharsi, a souligné, lors de son intervention à la radio, ce samedi 1er août, la nécessité de faire la distinction entre le diplôme universitaire et le titre d'ingénieur.

Il a expliqué que le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est chargé d'accorder aux universités les autorisations nécessaires pour dispenser des formations en ingénierie, tandis que l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens veille, conformément à la loi, à protéger la profession et à préserver la valeur du titre d'ingénieur.

Dans ce contexte, Mohsen Gharsi a précisé que le diplôme délivré par l'université relève du ministère de l'Enseignement supérieur, alors que l'exercice de la profession et l'inscription au tableau de l'Ordre sont soumis à d'autres conditions. Il a rappelé que l'Ordre assume une responsabilité à la fois morale et juridique envers la société.

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Il a également indiqué que la profession d'ingénieur est régie par un cadre juridique spécifique, à l'instar de la plupart des professions. Selon lui, l'Ordre est tenu, lorsqu'il s'agit d'attribuer la qualité d'ingénieur, de vérifier la spécialité, les programmes d'études, l'accréditation ainsi que la qualité de la formation en ingénierie.

Le Président de l'OIT a insisté sur le fait que le diplôme utilisé pour exercer la profession d'ingénieur doit répondre à un minimum de normes professionnelles.

Mohsen Gharsi a, par ailleurs, affirmé que l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens n'avait pas « déclaré la guerre » à l'enseignement privé. Au contraire, a-t-il assuré, l'institution encourage les investisseurs dans le secteur de l'éducation, tout en veillant à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences et réponde à des standards élevés de qualité.

Il a, enfin, estimé que l'ingénierie constitue aujourd'hui une responsabilité avant d'être un titre ou un simple slogan, compte tenu de son rôle dans la réalisation des routes, des bâtiments et de nombreux autres projets.