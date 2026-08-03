Maroc: Casablanca - Clôture de la 4è édition du Festival du phénomène ghiwani

La 4è édition du Festival du phénomène ghiwani a pris fin vendredi soir au Complexe culturel Sidi Belyout à Casablanca, lors d'une cérémonie qui a permis de célébrer le patrimoine musical marocain et de mettre en valeur la richesse de l'héritage ghiwani.

Organisée à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, à l'initiative de l'Association des Artistes Marocains de la Diaspora et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture, en coordination avec l'arrondissement de Sidi Belyout, la soirée de clôture de cette manifestation a été marquée par des prestations artistiques données par les groupes Gnaoua Vision, Mesnaoua et Jamal Ghiwani, suscitant une interaction notable du public.

La cérémonie a également été marquée par un hommage rendu à Mohamed Cherif et à Abdelmajid Tazi, en reconnaissance de leurs contributions dans le domaine culturel, dans le cadre de la tradition instaurée par le festival pour honorer les personnalités ayant rendu service à la scène culturelle et artistique.

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A cette occasion, le président de l'Association des Artistes Marocains de la Diaspora, Jamal Ghiwani, a affirmé que l'organisation de cette édition s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à préserver la mémoire ghiwani et à faire connaître l'une des composantes artistiques les plus marquantes de l'identité culturelle marocaine, soulignant que le choix de Hassan Nrais comme figure de cette édition vient en reconnaissance de ses contributions dans les domaines de la recherche et de la documentation.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que le festival veille à conjuguer les dimensions artistique et intellectuelle, à travers la programmation de soirées musicales et de rencontres mettant en lumière l'histoire du phénomène ghiwani ainsi que les perspectives de préservation de cet héritage culturel et de sa transmission aux jeunes générations.

De son côté, le membre du groupe Mesnaoua, Abdelfattah Drazi, s'est dit heureux de participer pour la quatrième fois consécutive au Festival du phénomène ghiwani, estimant que cet évènement est devenu un rendez-vous annuel qui consacre la présence de ce genre musical authentique et rassemble ses adeptes et ses passionnés.

Il a souligné, dans une déclaration similaire, que le festival joue un rôle important dans la contribution au rayonnement du phénomène ghiwani et sa promotion auprès des jeunes générations, en rapprochant les jeunes de cet héritage artistique marocain, ce qui contribue à garantir sa pérennité et à préserver sa place au sein du paysage culturel national.

Cette édition, qui rend hommage au chercheur, journaliste et critique de cinéma Hassan Nrais, a été marquée par une conférence consacrée au thème « Les groupes musicaux entre mémoire collective et problématique de la documentation », avec la participation d'un groupe de chercheurs, de journalistes et de passionnés du phénomène ghiwani.