Sénégal: Commercialisation du pétrole sénégalais - 1528 milliards de FCfa générés en 2025, contre 464,6 milliards en 2024

En 2025, les exportations de pétrole brut du Sénégal ont généré, au total, 1528,0 milliards de FCfa contre 464,6 milliards en 2024. Un bond de plus de 1000 milliards de FCfa en une année.

Les exportations du Sénégal sont ressorties à 5805,6 milliards de FCfa en 2025 contre 3909,1 milliards en 2024, soit une hausse de 48,5 %, selon le document des statistiques commerciales de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie (Ansd). Cette augmentation est consécutive au début d'expédition de la production du gaz naturel liquéfié (125,9 milliards de FCfa en 2025), mais aussi à la hausse des recettes issues des ventes d'huile brute de pétrole (1528,0 milliards de FCfa en 2025 contre 464,6 milliards en 2024). Avec le pétrole, le Sénégal intègre plusieurs marchés internationaux. Les principaux acheteurs du pétrole sénégalais sont les Pays-Bas (32,0 %), la République populaire de Chine (25,3 %), l'Italie (14,7 %), l'Espagne (13,6 %) et les États-Unis d'Amérique (7,4 %). L'exploitation des réserves de Sangomar a commencé le 11 juin 2024.

Pour cette année consacrant le début de la production, 11 millions de barils ont été générés en 7 mois. Pour 2025, qui inaugure l'ère d'une année pleine d'exploitation, 36,1 millions de barils ont été produits, dépassant largement les prévisions initiales et validant la solidité des opérations engagées sur le champ de Sangomar. Au départ, la production était projetée à 30,53 millions de barils, avant d'être révisée à 34,5 millions. Ces avancées sont favorisées par la bonne dynamique de l'exploitation des réserves, la bonne tenue des puits, mais également par la robustesse des performances opérationnelles. Plus récemment, pour le premier semestre 2026, 17,9 millions de barils ont été produits. Par exemple, pour le mois de juin 2026, 3 cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international pour un volume total de 2,94 millions de barils.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au mois de janvier, présentant le pic du semestre, quatre cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international pour un volume total de 3,8 millions de barils. En février 2026, trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées par le Sénégal sur le marché international pour un volume total de 2,9 millions de barils. Ainsi, avec 17,9 millions de barils produits en un semestre, le pays se rapproche de son objectif pour l'année 2026, qui est de produire plus de 31,6 millions de barils. Depuis le commencement de l'exploitation de Sangomar, en juin 2024, 70,90 millions de barils ont été produits, dont 70,47 millions de barils commercialisés. Sangomar présente une capacité de 100 000 barils par jour avec un potentiel de 60 à 100 millions de pieds cubes de gaz.

La phase 1 du développement de Sangomar comprend 23 puits. En dehors des parts consacrées à l'amortissement des investissements, les hydrocarbures devraient rapporter au budget de l'État du Sénégal 703,2 milliards de FCfa sur la période 2027-2029. En 2027, 397,8 milliards de FCfa devraient être engrangés, puis 168 milliards en 2028 et 137,4 milliards en 2029.