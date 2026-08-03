Sénégal: Grand Magal de Touba 2026 - Les sapeurs-pompiers mettent l'accent sur la couverture sanitaire et routière

À quelques heures du Grand Magal de Touba, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé un dispositif de prévention et d'intervention afin d'assurer la sécurité des millions de fidèles attendus dans la ville sainte. Cette édition 2026 est marquée par un renforcement des moyens de lutte contre les inondations, ainsi que de la couverture sanitaire et routière.

À l'occasion du Grand Magal de Touba 2026, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mis en place un dispositif destiné à garantir la sécurité des pèlerins et des populations. Déployé du 28 juillet au 4 août dans la commune de Touba et sa zone d'intérêt opérationnelle, ce dispositif vise à prévenir et à prendre en charge les incendies, les accidents de la circulation, les inondations, ainsi que tout autre péril susceptible de menacer la sécurité publique.

Cette année, l'organisation de l'événement intervient dans un contexte particulier marqué par le début de l'hivernage. Pour faire face aux risques d'inondation, les autorités ont renforcé les capacités de pompage de la caserne de Touba grâce à des électropompes, des motopompes et plusieurs kilomètres de conduites. Une cellule spécialisée est, par ailleurs, chargée de surveiller en permanence les sites identifiés comme vulnérables.

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Le dispositif global repose sur l'engagement de 563 gradés et sapeurs, dont 27 officiers, appuyés par 91 véhicules d'intervention. Parmi ces moyens figurent 17 camions de lutte contre les incendies, 24 ambulances, dont six médicalisées, neuf véhicules de secours routier destinés à désincarcérer les victimes d'accidents, ainsi que trois motos d'intervention rapide. Un détachement d'intervention rapide, basé à Dakar, reste également en alerte pour renforcer les équipes si la situation l'exige.

Afin de réduire les délais d'intervention, les secours ont été prépositionnés aussi bien dans les principaux points de rassemblement de Touba que sur les axes routiers menant vers la cité religieuse. Cinq médecins assurent la médicalisation des secours et des consultations gratuites sont proposées au poste de commandement installé à la caserne des sapeurs-pompiers de Darou Marnane. Quatorze camions-citernes de 30 000 litres participeront également à l'approvisionnement en eau des pèlerins et des familles religieuses.

Le premier bilan opérationnel, arrêté le 31 juillet à 11 heures, fait état de 85 interventions, dont 68 accidents de la circulation ayant causé 136 victimes et sept décès. Parmi les personnes décédées figure un conducteur de cyclomoteur qui circulait sans casque.