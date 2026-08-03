Sénégal: Magal de Touba - 418 personnes consultées gratuitement à Sam Ndiakhaté en une journée

Le poste de santé de Sam Ndiakhaté accueille trois journées de consultations gratuites grâce à l'appui de la Fondation nationale Sénégal Solidaire. Le bilan de la première journée fait état de 418 personnes ayant bénéficié de consultations gratuites et d'une prise en charge intégrale de leurs médicaments.

TOUBA - Les journées de consultations gratuites organisées par la Fondation nationale Sénégal Solidaire ont permis à 418 personnes d'accéder à des soins de qualité, ce vendredi 31 juillet, soit à 48h du Grand Magal de Touba. Le responsable des opérations de santé de la Fondation, le Dr Alassane Ndiaye, a indiqué que ces bénéficiaires, composés de pèlerins et d'habitants du quartier Sam Ndiakhaté, ont été consultés gratuitement et ont bénéficié d'une prise en charge intégrale des ordonnances prescrites par les médecins spécialistes.

Le médecin a précisé que cette initiative répond à la volonté de la Première Dame d'appuyer les efforts du ministère de la Santé et de l'Action sociale afin de garantir aux populations un accès juste et équitable à des soins de qualité.

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« Le souhait de notre fondation est en adéquation avec les besoins des populations. Nous intervenons dans une localité où la demande en soins est très forte. Le poste de santé n'est pas encore fonctionnel. De plus, les structures sanitaires les plus proches sont le centre de santé de Diémoul, situé à une dizaine de kilomètres, et l'hôpital Cheikhoul Khadim. L'accès géographique et financier aux soins demeure donc relativement difficile », a-t-il expliqué.

Selon le Dr Ndiaye, les principales pathologies recensées au terme de cette première journée sont l'hypertension artérielle, l'ulcère, les affections gastro-intestinales, le diabète et les lombalgies.

Pour cette campagne, la Fondation nationale Sénégal Solidaire a mobilisé huit spécialités médicales : la médecine générale, l'urologie, la pédiatrie, la gynécologie, la gériatrie, la chirurgie dentaire, l'ORL et l'ophtalmologie.

Les bénéficiaires ont salué cette initiative et ont profité de l'occasion pour plaider en faveur de l'ouverture et de l'équipement du poste de santé de Sam Ndiakhaté.