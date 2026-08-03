Sénégal: Grand Magal de Touba - Le bilan des accidents de la route passe à 15 morts

Le bilan des personnes décédées dans les accidents de la route à l'occasion du Grand Magal de Touba s'alourdit. Il est désormais passé à 15 morts, selon la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

Dans un communiqué, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers fait état de 216 interventions ayant concerné 402 victimes , dont 387 secourues et 15 corps sans vie, à la date du samedi 1er août 2026. Le lieutenant Djily Diouf, officier chargé de la communication du détachement de la BNSP déployé pour le Grand Magal de Touba 2026, précise que 67 de ces interventions sont liées à des accidents de la circulation routière, ayant fait 384 victimes, dont 369 secourues.

Face à cette situation, l'officier appelle les usagers de la route à redoubler de vigilance, notamment en raison des risques de glissade liés à l'hivernage. Il recommande également le port systématique du casque de sécurité pour les conducteurs et passagers de deux-roues.

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Face à cette situation, l'officier appelle les usagers de la route à redoubler de vigilance, notamment en raison des risques de glissade liés à l'hivernage. Il recommande également le port systématique du casque de sécurité pour les conducteurs et passagers de deux-roues.