Sénégal: Touba - 8 439 lectures complètes du Saint Coran déjà enregistrées à 24 heures du Grand Magal

À vingt-quatre heures de la célébration du Grand Magal de Touba, le Comité d'organisation a annoncé que 8 439 lectures complètes du Saint Coran ont été enregistrées dans le cadre des préparatifs spirituels de l'événement.

Selon les responsables du Comité d'organisation, cette mobilisation témoigne de l'engagement des fidèles à honorer, par la récitation du Livre saint, la mémoire de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, dont le Grand Magal commémore le départ en exil.

À préciser que ce nombre a été enregistré du 1er au 15 Safar, mais à partir d'aujourd'hui, samedi 1er août (17 Safar) jusqu'au lundi 3 août, c'est-à-dire le lendemain du Magal, le Saint Coran est lu non stop.

Cette initiative, qui s'inscrit parmi les activités religieuses précédant le Magal, a mobilisé des milliers de talibés et de disciples, à Touba comme dans la diaspora, autour de lectures intégrales du Coran dédiées à la réussite de l'événement et à la préservation de ses valeurs spirituelles.

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Le Comité d'organisation s'est réjoui de cette forte participation, estimant que ces 8 439 lectures complètes traduisent l'attachement des fidèles aux enseignements de Serigne Touba ainsi que leur volonté de faire du Grand Magal un moment de dévotion, de recueillement et de communion.

Le Grand Magal de Touba sera célébré ce dimanche, avec l'affluence attendue de plusieurs millions de pèlerins venus du Sénégal et de l'étranger. Les autorités religieuses, administratives et les services de l'État ont finalisé les derniers dispositifs destinés à assurer le bon déroulement de ce grand rendez-vous religieux.