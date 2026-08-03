Algérie: Le moudjahid 'Si Noureddine' inhumé au cimetière d'El Alia

ALGER — Le moudjahid Fodil Bensalem, dit "Si Noureddine", décédé vendredi, a été inhumé samedi après-midi au cimetière d'El Alia (Alger).

Membre du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA) et l'un des fondateurs et militants de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN), le défunt moudjahid a été inhumé en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Abdelmalek Tacherift, de moudjahidine, de compagnons d'armes, de représentants de la famille révolutionnaire et des membres de sa famille.

Dans une oraison funèbre prononcée à cette occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a souligné que le défunt était l'"un de ces hommes fidèles qui ont voué leur vie au service de l'Algérie", rappelant que "son éducation au sein d'une famille patriote et conservatrice a contribué à façonner son esprit militant et à ancrer en lui l'idéal de libération, faisant de cette doctrine la boussole qui a guidé son parcours révolutionnaire".

Evoquant le parcours militant du défunt moudjahid, le ministre a rappelé que "Si Noureddine", qui a rejoint la lutte armée en 1954, était parmi les pionniers ayant contribué à la création de la Fédération de France du FLN.

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Il a participé à la planification d'opérations stratégiques, à l'organisation des réseaux de soutien et d'appui et au renforcement des liens avec les amis de la Révolution algérienne à l'étranger, marquant ainsi de son empreinte des pages glorieuses de la lutte nationale, a-t-il ajouté.

"Si Noureddine" restera "l'un des artisans de la glorieuse Révolution de libération" et son parcours militant demeurera "un modèle vivant de dévouement, de sacrifice et de fidélité envers la patrie, dont l'héritage doit être préservé et transmis aux générations montantes", a conclu M. Tacherift.